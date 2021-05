Triatleet Marten Van Riel is 9e, Noor Blummenfeldt wint weer WB-manche

Blummenfelt, de leider in de World Series voor onze landgenoot Jelle Geens, forceerde zijn overwinning in de 10 kilometer lopen. De Noor legde de loopproef af in iets meer dan 29 minuten.

Daar werd de wedstrijd beslist, nadat een peloton van 56 triatleten bij elkaar was gekomen bij de tweede overgang. Marten Van Riel, zesde na het zwemmen, slaagde er niet in om afstand te nemen van de favorieten in een kleine kopgroep aan het begin van het fietsparcours.

Tijdens het lopen betaalde de Belgian Hammer zijn inspanningen van de dag voordien, toen hij met de aflossingsploeg won, cash. Op 5 kilometer van de finish zat hij nog bij de 6 leiders, maar uiteindelijk werd hij 9e.

Jelle Geens paste voor de WB-manche. Noah Servais werd de tweede Belg bij de finish. Hij legde beslag op de 21e plaats, Erwin Vanderplancken eindigde als 31e.