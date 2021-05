Coaches-clash in CL-finale: Tuchel-transformatie versus overpeinzende Pep

In de Premier League loodste hij Chelsea van de 9e plaats naar de top 4 en op weg naar de Champions League-finale rekende Tuchel af met Atletico Madrid, Porto en Real Madrid. In de finale werd Manchester City zaterdagavond voor de 3e keer dit seizoen op tactisch vlak overtroefd.

Thomas Tuchel zat vorig seizoen met PSG nog in het verliezende kamp na de Champions League-finale. De Duitser mocht enkele maanden geleden zijn boeltje pakken in Parijs en nam in januari de touwtjes over bij Chelsea na het ontslag van Frank Lampard.

Met deze zege hebben we de lat hoog gelegd. Het is onze grootste uitdaging om gretig te blijven.

Na de finale ontmoette Tuchel Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj pas voor het eerst. "Ik heb hem gesproken op het veld, dat was de eerste keer. Dat was het mooiste moment voor een eerste ontmoeting. Of misschien ook niet, want het kan alleen nog slechter gaan nu", grapte de Duitser.

"Dit is een fantastische overwinning waarvan we even mogen genieten", glunderde Tuchel na afloop. "Het was al een fantastische prestatie om de finale te halen, ze ook winnen is echt enorm."

Guardiola: "Het blijft een uitzonderlijk seizoen voor ons"

Ook de keuze van Guardiola om Raheem Sterling - toch niet in de beste vorm - op links te posteren, deed wenkbrauwen fronsen. Man in vorm Foden liep zo wat verloren in het centrum, in de rug van "valse 9" Kevin De Bruyne.

Ook zaterdag tegen Chelsea verviel hij weer in de kwalijke gewoonte om te veel na te denken voor een belangrijke afspraak. City deed het dit seizoen uitstekend met Fernandinho of Rodri voor de verdediging, maar dat duo moest op de bank beginnen. Gündogan werd zo naar achteren geschoven.

Tien jaar is het inmiddels geleden dat Pep Guardiola de Champions League kon winnen. Sindsdien probeerde hij het 3x met Bayern München en 5x met Manchester City, maar zonder Lionel Messi in zijn team is het de Spanjaard nog niet gelukt om de Beker met de Grote Oren te winnen.

"Ik deed wat ik meende te moeten doen om te winnen", verklaarde Guardiola na de wedstrijd zijn keuzes. "Ik dacht dat we met deze spelers en deze veldbezetting de beste kans hadden om te winnen. Gündogan heeft al vaak in de positie gespeeld. Hij kan tussen de linies spelen en vaart in het spel brengen.

"Maar in de 1e helft hadden we het moeilijk om de organisatie van Chelsea te ontregelen. Na de rust ging dat beter, al misten we inspiratie. De passes kwamen niet aan en dan is het lastig. Het was nog maar onze eerste finale. We wisten dat het moeilijk zou worden tegen dit Chelsea."

"Toch blijft het een uitzondelijk seizoen voor ons. Het was een droom om in de finale te staan, helaas hebben we niet kunnen winnen. We blijven hard werken om hier opnieuw te staan. We moeten hiervan leren. Volgend seizoen zullen we sterker terugkeren."