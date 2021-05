Jayson Tatum ontploft en leidt Celtics met 50 punten naar winst tegen Brooklyn

Bij de bezoekers was James Harden de beste schutter met 41 punten, Kevin Durant was goed voor 39 punten. Zondag is het opnieuw in Boston te doen. Dan zal de zaal volledig vol zitten.

De 23-jarige forward maakte maar liefst 50 punten en stuwde Boston zo naar een 125-119-overwinning. Tatum is de op twee na jongste speler die 50 punten of meer maakt in de play-offs. Enkel Rick Barry en Michael Jordan gingen hem voor.

LA Clippers winnen in Dallas

In Dallas had Luka Doncic opnieuw een begenadigde dag. De jonge Sloveen scoorde 44 punten en deelde ook 9 assists uit, maar dat volstond niet voor een 3e overwinning op rij tegen de LA Clippers. De bezoekers haalden het met 108-118.

Bij de Clippers was Kawhi Leonard de uitblinker met 36 punten, Paul George was ook op de afspraak met 29 punten. De Mavericks leiden in de serie wel nog steeds met 2-1. De volgende wedstrijd is opnieuw in Dallas.

Atlanta ten slotte hield de overwinning thuis tegen de New York Knicks: 105-94. Trae Young was goed voor 21 punten en 14 assists en loodste zijn team zo naar een 2-1-voorsprong in de serie.