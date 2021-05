Wereldfederatie badminton bevriest ranking, Lianne Tan mag naar de Spelen

Normaal gezien kon de ranking in het badminton in de komende weken wel nog wat veranderen, maar omwille van de coronapandemie gaan de Malaysian Open en de Singapore Open niet door. Er komen geen vervangtoernooien meer in de plaats.

De Wereldfederatie badminton besliste dan ook om de rangschikking nu al definitief te bevriezen. De top 38 van de olympische ranking (2 deelnemers per land uit de top 16, daarna 1 deelnemer per land) mag meedoen in Tokio.

Lianne Tan (24e) neemt op die manier net als in Londen 2012 en Rio 2016 deel aan de Olympische Spelen. In Londen haalde Tan voorlopig haar beste resultaat op de Spelen, ze eindigde daar als 17e.

"Het kwalificatieproces voor de Olympische Spelen zit erop", vertelde de secretaris-generaal van de Wereldfederatie badminton Thomas Lund. "We moeten wel nog bevestiging ontvangen van de Nationale Olympische Comités, dat zal in de komende weken gebeuren."