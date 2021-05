Waar ligt de toekomst van Eden Hazard? "Bij Real, want hij kost te veel"

De voorbije 2 seizoenen heeft Eden Hazard bij Real Madrid niet gebracht wat iedereen van hem verwacht had. Nu beschermengel Zinédine Zidane verdwenen is, lijkt ook Hazards toekomst bij Real op de helling te staan. Stef Wijnants ziet het niet zo’n vaart lopen.

Waarom zou Eden Hazard nu onmiddellijk weg moeten bij Real Madrid? Stel dat hij een degelijk tot goed EK afwerkt met België, dan kan hij zeker een meerwaarde zijn in het nieuwe Real (dat op komst is). Dan is er ook geen reden om hem te verkopen. Ontgoochelt Hazard ook bij de Rode Duivels, dan heeft Real wel een probleem. Hoeveel moet hij dan kosten? 50 miljoen? 60 miljoen?



Bij die transfersom komt ook nog eens een loon dat voor veel clubs onbereikbaar is. En dat voor iemand die 2 jaar niet of nauwelijks heeft gevoetbald en een slecht EK heeft gespeeld. Volgens mij blijft hij gewoon bij Real.

Waardemeter

Het EK wordt een goede waardemeter. Voor hemzelf en voor Real. Niet vergeten: vorig jaar behaalde Real Madrid de Spaanse titel zonder Hazard. Dit seizoen eindigde de Koninklijke als 2e in La Liga en geraakte het tot in de halve finales van de Champions League. Ook zonder Hazard. Het zijn geen trofeeën, maar Real was er toch 2 keer dichtbij. Qua resultaten is het geen dramatisch seizoen. Dus, ondanks de beperkte inbreng zal Hazard nog te veel kosten om hem naar een andere club te laten verhuizen. Anderzijds, wat wordt het alternatief voor Hazard? En met welk geld? Stel dat je 60 miljoen euro ontvangt voor zijn transfer, wie kan Real dan halen voor dat bedrag, iemand die meteen een meerwaarde is? Ik ben benieuwd.

Bijkomende vraag: wie wordt de nieuwe trainer bij Real? En welke plannen heeft hij met Hazard? De vaak genoemde Antonio Conte zou niet de beste keuze zijn voor onze landgenoot, maar ze hebben toch al samen een titel gepakt.

Nieuw tijdperk

Real Madrid staat voor een nieuw tijdperk: vernieuwd stadion, nieuwe trainer, nieuw systeem en een (flink) gewijzigde ploeg. Betekent dit ook de nieuwe start van Eden Hazard? Ik denk dat hij straks scherper en geconcentreerder aan de voorbereiding zal beginnen. Dat is onlangs nog bevestigd ook door Thibaut Courtois. Dat hij er meer voor werkt, dat hij meer dan ooit wil slagen. Misschien is het EK de ideale voorbereiding. Laten we hopen dat hij blessurevrij blijft en vertrouwen kan opdoen bij de nationale ploeg om later te schitteren bij Real.