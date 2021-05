Zonneveld over Evenepoel: "Laatste week gaat hem veel leren voor de komende jaren"

Na zijn val 9 maanden geleden in de Ronde van Lombardije is Remco Evenepoel in de Giro volop bezig aan zijn eerste grote ronde. Na 15 ritten prijkt Evenepoel op een knappe zevende plek. Wielercolumnist Thijs Zonneveld kijkt in Sportweekend met de nodige fascinatie naar Evenepoel.

Chocolade, frietjes, wafels... Aan dat illuster rijtje van Belgische producten waar ze in het buitenland jaloers op zijn mag ook Remco Evenepoel toegevoegd worden. "Ik denk dat er heel veel Nederlanders hem graag als Nederlander zouden zien", zegt wielercolumnist Thijs Zonneveld in Sportweekend. "Hij heeft ook wel een beetje dat arrogante dat jullie in ons zien." Evenepoel staat na 15 ritten op een knappe zevende plek in de Ronde van Italië. Een prestatie waar de 21-jarige Evenepoel trots op mag zijn volgens Zonneveld. "Voor hem zelf stelt die zevende plek niets voor. Maar voor een jongen die aan zijn eerste grote ronde bezig is na zo'n zware blessure is een zevende plek fenomenaal", zegt Zonneveld. "Evenepoel is een jongen die 5 jaar geleden gewoon nog voetballer was. Die blessure heeft hem deze winter van de fiets gehouden. Hij heeft maar 2,5 maand getraind voor deze Giro." "Het is ongelofelijk dat hij dan dit niveau al haalt. Ik heb er met de nodige fascinatie naar gekeken. Dat hij in de buurt kwam van het roze, was echt fenomenaal."

Toekomst van Evenepoel is geplaveid met gouden stenen Thijs Zonneveld

"Evenepoel tart de natuurwetten"

Evenepoel zal bijna zeker zijn eerste grote ronde niet winnen. Toch moet Evenepoel niet wanhopen volgens Zonneveld. "Die jongen tart de natuurwetten en de logica als je kijkt naar het niveau dat hij de afgelopen jaren heeft gehaald en wat hij nu doet met zo weinig voorbereidingstijd." "Als je dit doortrekt naar de komende jaren, dan gaat hij meedoen voor de zege in grote rondes. Of hij dan ook wint, dat hangt van zoveel factoren af. En er zal nog veel moeten verbeteren bij hem. Maar zijn toekomst is geplaveid met gouden stenen."

Die zevende plek is het wel waard om voor te vechten Thijs Zonneveld

"De ploeg legt heel veel druk op hem, maar dat doet hij zelf ook"

Evenepoel liet in zijn interviews al blijken dat hij zelf meer had verwacht van deze Giro. "Ik vind het dan toch weer mooi dat hij van zichzelf iets verwacht dat eigenlijk niet kan", gaat Zonneveld voort. "Hij legt de lat zo hoog dat hij zelfs bonificatiesprintjes gaat doen om 1 seconde met Bernal. Het is natuurlijk een jongen die niet gewend is om ergens tweede of derde viool te spelen. Sinds hij op de fiets zit, wint hij." "Dat wordt ook ondersteund door zijn ploeg. Ze hebben hem meteen naar voren geschoven als kopman. Ik vind dat de ploeg hem zo ook wel veel druk oplegt. Maar dat doet hij zelf natuurlijk ook. Vlaanderen en misschien wel de hele wielerwereld ook. We denken allemaal dat het een fenomeen is en we kijken allemaal naar hem." "Ik hoop wel dat ze hem duidelijk maken dat die zevende plek wel iets waard is om voor te vechten en dat hij in die laatste week veel leert en indrukken opdoet voor de komende jaren." "Hij wil en kan een grote ronde winnen, maar daarvoor heeft hij wel de informatie nodig die hij nu opdoet. En dat betekent dan ook dat hij die laatste week moet blijven vechten voor een top 10-plek. Dat zit er zeker in."

Klassement of ritzege?

Moet Evenepoel voor het klassement blijven gaan nu dat het podium moeilijk wordt? Dat is de vraag die zich stelt. "Hij moet blijven vechten voor die top 10-plaats", zegt Zonneveld. "Maar hoe verder Evenepoel komt te staan in het klassement, hoe meer ruimte hij gaat krijgen bergop om een rit te winnen. Hij heeft de mentaliteit om dat te doen." "Als hij ergens voelt dat hij kan wegspringen en hij de benen heeft, dan gaat hij dat zeker doen. In dat opzicht is het goed dat hij nog 2 of 3 minuten extra verliest, want dan gaat Bernal niet meer reageren." "In normale omstandigheden moet Evenepoel in die tijdrit op de slotdag ook meedoen voor de overwinning. Maar op dat parcours en met deze verhoudingen waarbij Evenepoel zich elke dag moet uitwringen om top 10 te blijven rijden, gaat Ganna daar wel een maatje te groot zijn voor hem."

Bekijk het volledige interview met Thijs Zonneveld