Kampioen Simon Mignolet na 3 uur slaap: "Om 9u op de club voor coronatest"

Na de titelmatch in Anderlecht (3-3) zijn de voetballers van Club Brugge niet meteen gaan slapen.

"Het is vroeg vandaag", antwoordde Simon Mignolet, die om half 9 uit bed werd gelicht door Michèle Cuvelier van Studio Brussel. "Rond half 6 ongeveer lagen we in bed, maar dat hoort erbij", lachte de doelman.

"En geloof het of niet, maar om 9 uur moeten we weer op de club zijn. Want we spelen nog een wedstrijd, dus wacht er ons weer een coronatest."

Zondag speelt Club Brugge een galamatch tegen bekerwinnaar en vicekampioen Racing Genk. "We zullen geen druk voelen, maar we zijn het wel verplicht om er weer voor te gaan", vertelt Mignolet.

"Misschien kunnen we weer ons natuurlijk voetbal brengen. Dat is ons te weinig gelukt in de eindronde."