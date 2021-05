38-jarige Greipel heeft smaak weer te pakken: 2e zege in 6 dagen

De vierde rit bracht voor het eerst in deze Ruta del Sol kansen voor de sprinters. Hoewel de renners een heuvelachtig parcours voorgeschoteld kregen, was de finale vlak genoeg om een massasprint te krijgen.



Het peloton besloot wat later dan voorzien van start te gaan. Ze protesteerden hiermee tegen "het gebrek aan aandacht voor hun vraag om meer veiligheid in de koers."

André Greipel toonde zich in de massasprint de snelste. De 38-jarige Duitser van Israel Start-Up Nation haalde het voor Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) en Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Het is de 2e overwinning in 6 dagen voor Greipel. Hij won vorige week in Mallorca nog een sprint voor Kristoff.

Leider Miguel Angel Lopez kwam niet in de problemen en gaat zo de slotdag in als leider. Antwan Tolhoek is de eerste achtervolger op 20".