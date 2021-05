Ethan Hayter slaat een dubbelslag in Ruta del Sol

Bekijk de finish van rit 2:

Gisteren eindigde Hayter nog 4e op een licht oplopende aankomst, vandaag was het op een brutaal ding raak. In de laatste 800 meter liep het steeds hoger op tot 10 procent.

De Colombiaan Miguel Angel Lopez (Movistar) was op 8 seconden tweede, de Noor Sven Erik Bystrom (UAE) op 10 seconden derde.

Na een heuvelrit van 184 km ging de Let Tom SKuijns solo, pas enkele honderden meters voor de streep werd hij opgeraapt. Hayter pakte uit met een versnelling die niemand kon beantwoorden.

Voor Hayter was het zege nummer 4, de 3e dit jaar. Hij neemt de leiderstrui in Andalusië over van de Spanjaard Gonzalo Serrano (Movistar).

Donderdag staat de koninginnenrit op het menu, 177 km tussen Beas de Segura en Villarrodrigo, met 2 cols van 1e categorie. De Ruta del Sol, die door corona met 3 maanden verlaat is, eindigt zaterdag. Dan kennen we de opvolger van Jakob Fuglsang, die zowel in 2019 als 2020 won. Dit jaar is hij er niet bij.