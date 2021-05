Van Contador tot Pogacar: hoe verging het andere toppers bij hun debuut in grote ronde?

Voor alles een eerste keer. De grote vuurdoop van Remco Evenepoel in een grote ronde is er eentje met hoogtes en laagtes. Allerminst een verrassing, leert een blik op de geschiedenis ons. Heel wat grote ronderenners uit het recente verleden kenden namelijk een moeizaam debuut in een grote rittenkoers. Al waren er ook uitzonderingen. Een overzicht van Alberto Contador tot Tadej Pogacar.

Alberto Contador - 31e in Tour van 2005

Dat hij aan de start stond, was al een overwinning. Ruim een jaar eerder onderging Alberto Contador, na een val in de Ronde van Asturië, een hersenoperatie die levensbedreigend was. Maar na een revalidatie van ruim 6 maanden maakte het toptalent een succesvolle rentree bij Liberty Seguros, met enkele overwinningen in het voorjaar. Het zorgt ervoor dat Contador - op dat moment 22 jaar - mee mag naar de Tour. In dienst van Jörg Jaksche rijdt hij een vrij geruisloze ronde. De Spanjaard eindigt enkele keren in de top 30 bij aankomsten bergop. Zijn eindklassering: 31e. Later schrijft hij nog twee keer de Giro, twee keer de Tour en drie keer de Vuelta op zijn palmares.

Een jonge Alberto Contador in 2005, rijdend voor Liberty-Seguros.

Andy Schleck - 2e in Giro 2007

"Wacht tot je mijn broertje ziet." Het waren profetische woorden van Frank Schleck na zijn zege in de Amstel Gold Race. Op dat moment kende nog niemand zijn jongere broer Andy. Die beroerde de wielerwereld door in de Giro van 2007 meteen op een tweede plaats te eindigen in het algemeen klassement. Vooraf stond de Luxemburger nochtans in geen enkel lijstje met favorieten. Maar in 2007 kwam Schleck, toen 22, langs de grote poort binnen. In de Italiaanse bergen klimt hij met toppers als Gilberto Simoni, Damiano Cunego en Danilo Di Luca vlot mee naar boven.

Door zijn beperkte kwaliteiten als tijdrijder en een tikje op de Tre Cime di Lavaredo moet hij de eindzege wel aan Di Luca laten. Maar een knappe derde plek op de Monte Zoncolan legt de basis voor de tweede plaats (op 1 minuut 55 van de winnaar) en trui voor beste jongere. Een schorsing van Alberto Contador levert hem voor de groene tafel de overwinning van de Tour 2010 op. De enige grote ronde op zijn palmares.

Andy Schleck op het podium van de Giro met de witte trui.

Vincenzo Nibali - 19e in Giro van 2007

Nog een spraakmakende debutant in die Giro van 2007: Vincenzo Nibali - op dat moment 22.

Zijn Ronde van ItalIë kon niet beter beginnen, want met de sterke Liquigas-ploeg pakt hij meteen de overwinning in de ploegentijdrit die de Giro op gang trapt. Het bezorgt hem enkele dagen in de jongentrui op. Die sterke ploeg was voor Nibali overigens ook een nadeel. Hij moet vooral knechten voor Danilo Di Luca, samen met Franco Pellizotti. De Haai van Messina slaagt er evenwel in om toch nog in de top 20 te eindigen. Op 31 minuten en 42 seconden van zijn ploegmaat. Later zou Nibali zelf nog twee keer de Giro winnen, één keer de Tour en één keer de Vuelta.

Vincenzo Nibali in dienst van kopman Di Luca in de Giro van 2007.

Thibaut Pinot - 10e in 2012

Soms wordt het nooit meer zoals de eerste keer. Thibaut Pinot deed in 2012 als 22-jarige snotneus gans Frankrijk dromen van een nieuwe landgenoot als Tourwinnaar. De youngster van FDJ won in zijn eerste Ronde van Frankrijk meteen de rit naar Porrentruy, klom zowel in de Alpen als de Pyreneeën mee met de favorieten en eindigde 10e in het algemeen klassement. Maar de ultieme verwachting kon hij nadien nooit meer inlossen. Vooral omdat Pinot af te rekenen kreeg met daalangst. Het belette hem er niet van om in 2014 op het podium te staan in Parijs. Nadien volgden vele teleurstellingen in de Tour.

Thibaut Pinot won in de Tour van 2012 op fraaie wijze een rit.

Nairo Quintana - 36e in Vuelta van 2012

2012 was het jaar van zijn grote doorbraak. Met zeges in de Dauphiné, Ronde van Murcia en Route du Sud. Het leverde Nairo Quintana een plekje op in de Vuelta-selectie gebouwd rond Alejandro Valverde. In die Ronde van Spanje vervult de Colombiaan zijn helpersrol voor Valverde uitstekend. Tijdens de 16e rit eindigt Quintana - toen 22 - in de schaduw van zijn kopman knap 6e. Valverde zal uiteindelijk 2e eindigen in de Vuelta. Quintana trekt de hoge verwachtingen door met een tweede plek in de Tour van 2013, samen met de berg- en jongerentrui. Hij zal later ook de Giro en Vuelta winnen.

Nairo Quintana in de Vuelta van 2012.

Egan Bernal - 15e in Tour van 2018

Een aangename verrassing. Oorspronkelijk was Egan Bernal voorzien om zijn grote ronde-debuut te maken in de Vuelta, maar door de uitstekende resultaten van de 21-jarige Colombiaan nam Team Sky hem meteen mee naar de Tour van 2018. Met succes. Bernal was vaak de laatste locomotief voor kopman Geraint Thomas in de bergen en pareerde aanvallen van toppers als Nairo Quintana, Mikel Landa en Romain Bardet. Hij had zo een groot aandeel in de eindzege van de Brit. Bernal zelf eindigde 15e in het algemeen klassement en tweede in het jongerenklassement achter Pierre Latour. "Bernal reed een wonderlijke Tour", analyseerde zijn ontdekker Gianni Savio achteraf. "Ooit wint hij zelf een grote ronde." Een jaar later is het al prijs. Bernal wint tegen alle verwachtingen in de Tour.

Egan Bernal was de beste locomotief van Team Sky in de Tour van 2018.

Tadej Pogacar - 3e in Vuelta van 2019

Een jaar voor zijn verbluffende eindzege in de Ronde van Frankrijk had Tadej Pogacar al van zich laten spreken in Spanje. In de Vuelta toonde het aanstormende talent zich met drie ritzeges en de derde plek op het podium. De 20-jarige Sloveen (UAE Team Emirates) had zijn debuut in de WorldTour al niet gemist door meteen de Ronde van de Algarve en de Tour of California op zak te steken. In de Vuelta kwam hij nog eens op de grote poort kloppen. In de eerste week verraste hij de favorieten op de korte, maar loodzware bergrit naar Cortals d'Encamp. In Andorra troefde hij grote namen als Nairo Quintana en Primoz Roglic af. Ook in de tweede week was Pogacar op de afspraak in het hooggebergte. De Sloveen temde de loodzware Los Machucos na een dubbelaanval met zijn landgenoot Roglic. Om de kers op de taart te zetten, rondde Pogacar een imposante solo van 35 kilometer af op Plataforma de Gredos. Zijn derde plek op het eindpodium deed het beste vermoeden voor de toekomst. En zo geschiedde een jaar later in de Tour.