Ruud Vormer: "We waren gewoon de beste dit seizoen. Klaar."

Vormer: "Een fantastisch jaar"

"Natuurlijk was het niet altijd goed, maar als je altijd het beste van je zelf geeft, kom je ver. Dat zullen we blijven doen."

"Het was een fantastisch jaar, we hebben dit gewoon verdiend. We waren gewoon de beste. Klaar."

Club Brugge-coach Philippe Clement benadrukte de voorbije weken dat hij en zijn spelers enkel naar zichzelf keken. Maar dat was niet helemaal de waarheid, zo gaf aanvoerder Ruud Vormer toe. "Natuurlijk hebben we stress gehad, zeker toen we Genk zagen winnen."

Vanaken: "Geen revanche, maar beslissend zijn is heerlijk"

"We hadden allemaal graag een vol vak gehad, maar dat is jammer genoeg niet het geval. Thuis zullen ze wel enorm trots zijn op ons. Ik ga hier eerst nog een paar dagen van genieten en dan nog wat rusten zodat ik fris aan het EK kan beginnen."

"Revanche? Neen, dat totaal niet. Er wordt altijd heel veel gezegd en geschreven over prestaties, maar wij wilden ons niveau zo goed mogelijk aanhouden. Het was de voorbije weken iets moeilijker. De druk was er en we moesten het hoofd koel proberen te houden. Dat is ook een kwaliteit van deze groep."

Hans Vanaken zat de voorbije weken vaker op de bank dan hem lief was. Vandaag mocht hij starten en scoorde hij twee keer. "In een kampioenenmatch twee keer scoren en beslissend zijn, dat is heerlijk."

De Ketelaere: "Nog niet vaak zat geweest, maar nu mag het"

"Maar je vergeet dat na de match door die ontlading van kampioen te spelen. We komen 3-1 voor en we dachten dat het binnen was. Daardoor was de focus een beetje weg. Ze hebben het nog spannend gemaakt, maar dat maakt uiteindelijk allemaal niet uit. "

Mechele: "Dit voelt meer als een titel dan die van vorig jaar"

"Dit is fantastisch. We hebben veel kritiek gekregen tijdens deze play-offs, het was moeilijk, maar dit is dik verdiend", vindt Brandon Mechele.



Het is al van eind de jaren 70 geleden dat Club twee keer op een rij de titel kon pakken. "We staan in de geschiedenisboeken, dat is fantastisch. Volgend jaar gaan we voor een 3e op een rij. Het is ook wel extra speciaal dat het op het veld van Anderlecht is."

"Heel de ploeg en heel de club zal feesten vanavond. Het is jammer dat het zonder supporters is, maar dit is toch al meer een titel dan vorig jaar. Als het zondag mag met een beetje fans, zou dat het heel fijn zijn."