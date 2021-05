Gianni Vermeersch wil zich tonen in Strade Bianche-rit: "Ik droom al weken van die rit"

Gianni Vermeersch maakt dit jaar op zijn 28e zijn debuut in een grote ronde. Na een zesde plaats eerder in deze Giro finishte Vermeersch knap vijfde in de sprintetappe van gisteren. "Ik ben tevreden met het gevoel, zeker na zo'n lastige finale, maar liever had ik er nog wat meer willen uithalen", klonk het achteraf.

Na de rustdag maakt het peloton zich op voor een Strade Bianche light. De etappe naar Montalcino schotelt de renners vier grindstroken voor, goed voor 35 kilometer over gravel. Een etappe die Vermeersch met stip heeft aangeduid:" Ik droom er al weken over."

Vermeersch werd dit jaar al 14e in de echte Strade Bianche. Toch is de rit van morgen volgens hem niet helemaal hetzelfde. "In deze etappe gaat het om langere klimstroken, langere inspanningen en dat ligt me iets minder dan die explosieve stroken in de Strade Bianche."

Veel zal volgens de renner van Alpecin-Fenix afhangen van de intenties van de klassementsmannen. "Ik zal moeten aanklampen bergop en op de iets technischere stroken het verschil moeten maken."

In een ideaal scenario wil Vermeersch met een mooie voorsprong de slotklim aanvangen. "Als ik in de laatste 10 kilometer geen afstand heb genomen van de klassementsmannen, wordt het heel moeilijk voor mij. Ik hoop dat ik al eerder in de rit het verschil kan maken en met een kopgroep ben weggereden. Laat ons hopen op een goede dag."