"Kans op podium voor Evenepoel is groot, maar Bernal is superlastige klant"

"Ik denk dat we mogen zeggen dat de kansen op het podium heel groot zijn, maar Bernal toont zich toch heel sterk. Hij is een voormalig Tourwinnaar, er is geen reden om aan diens capaciteiten te twijfelen. Dat wordt een superzware tegenstander."

"Veel Belgen, dus veel kansen om te scoren"

Evenepoel is zeker niet de enige Belg die zich in de kijker reed in de eerste week, denken we maar aan de ritzege van Tim Merlier op de tweede dag. "Je moet starten om te kunnen meespelen."

"Ik herinner me dat Renaat Schotte over zijn eerste Giro vertelde, toen er maar 1 Belg aan de start stond. Nu zijn dat er 17. Dan heb je net iets meer kans om te scoren."

"We hebben een sprinter die na Ewan (die al naar huis is) misschien wel de snelste van het peloton is. Evenepoel dekt het algemeen klassement af, maar daarnaast heb je ook nog klimmers als Vervaeke en Vanhoucke. En dan zijn er nog de vrijbuiters: een De Gendt heeft geen introductie meer nodig en let ook op Vermeersch voor die grindrit."

"Kortom, we zijn met velen, maar we hebben ook veel goeie renners."