Egan Bernal zit op roze troon, Remco Evenepoel (4e) beperkt de schade

Bernal knalt weg in het slot en wint de 9e rit, Evenepoel wordt vierde

De 9e etappe van de Giro in een notendop:

Orkaan Bernal overspoelt alles en iedereen

Als het gisteren al een gekkenhuis was in de Giro, dan was het hek vandaag helemaal van de dam. Pas na 70 kilometer kwam het peloton, dat werkelijk niet in te tomen viel, tot rust.

Een kopgroep van 17 renners kreeg eindelijk de goedkeuring en voor de klassementsmannen leek er geen vuiltje aan de lucht.

Het dubbeltje leek nog maar eens de kant van de vluchters op te vallen, waar traditionele rittenkapers als Bauke Mollema al in hun handen begonnen te wrijven.

Maar het waren ietwat verrassend een onverzettelijke Geoffrey Bouchard en Koen Bouwman die in poleposition aan de controversiële slotfase op grindwegen begonnen.

De droom van de Fransman en de Nederlander werd echter keihard doorprikt door Egan Bernal, die het werk van zijn ploegmakkers in het laatste wedstrijduur wilde belonen.

De Colombiaan knalde het kopduo in de laatste hectometers verwoestend voorbij, duldde Giulio Ciccone even in zijn zog, maar fladderde daarna onhoudbaar naar ritwinst, bonificatieseconden én de roze trui.

Remco Evenepoel zat op de gravelwegen nooit op de eerste rij, maar vond toch nog zijn tweede adem en mocht na een remonte met een vierde plaats op 10 seconden geenszins mopperen. In de stand staat hij nu op 15 tellen van zijn Colombiaanse rivaal.