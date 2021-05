Mäder zat met Roglic in zijn hoofd: "Dacht aan die rit in Parijs-Nice"

"De opgave van Mikel Landa was zo jammer en we wilden hem eren in de kopgroep", vertelde Mäder na zijn knappe zege. "Gelukkig was ploegmakker Matej Mohoric ijzersterk."

"Dit is zo fijn na die etappe in Parijs-Nice, waar Primoz Roglic mij nog net inrekende. Vanaf het moment dat ik alleen kwam, kon ik alleen aan die etappe denken. Het spookte door mijn hoofd dat dat weer zou gebeuren."

"Die twijfel zat in mijn hoofd en pas met nog 100 meter te fietsen, durfde ik te vieren. Nu kan ik er echt van genieten."

Dat ik de eerste Gino ben die een rit wint na Gino Bartali in de Giro? Zo'n legende zal ik wel niet worden."