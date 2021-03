Roglic fluit dappere vluchter Mäder terug met de finish in zicht

Primoz Roglic heeft zijn derde etappezege in Parijs-Nice te pakken. De leider van Jumbo-Visma wachtte in de koninginnenrit heel lang om zijn slag te slaan. De Zwitser Gino Mäder leek op de slotklim op weg naar de mooiste zege in zijn carrière, maar in de laatste hectometers stak Roglic er een stokje voor.