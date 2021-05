De man die Pieter Serry heeft aangereden, moet de Ronde van Italië verlaten

Gene Bates, een voormalige Australische wielrenner die een keer 3e werd in Halle-Ingooigem, had Pieter Serry niet in de gaten tijdens de slotklim van rit 6. Hij tikte zijn achterwiel aan en Serry viel.

Gelukkig kon de ploegmaat van Remco Evenepoel nog voort, maar voor Bates is de Giro afgelopen. Hij moet de wielerwedstrijd verlaten, zijn team krijgt een boete van 2.000 Zwitserse frank of 1.828 euro in de bus.

"Onze ploegleider is zich meteen gaan excuseren bij Pieter Serry en zijn ploeg Deceuninck-Quick Step. We zijn erg blij dat Serry de etappe nog tot een goed einde heeft kunnen brengen", reageert het Australische wielerteam.