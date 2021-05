"Vincent Mannaert is in de kleedkamer geweest om het vertrouwen uit te spreken"

Na de nederlaag in Genk reageerde Philippe Clement heel ontgoocheld en hij kondigde aan dat er een woordje gepraat zou worden. "Er is vooral de dag na de wedstrijd in Genk gepraat geweest", zei de coach van Club Brugge op de persconferentie voor de match bij Antwerp.

"Na de match was de ontgoocheling bij mezelf, bij de staf en bij de spelers heel groot. Bij mij was de grootste ontgoocheling dat er na de 1-0 van Genk, die blijkbaar een klap was, te weinig reactie was. Ik ben dat zo gewoon van mijn spelers, dat ik dat als coach misschien evident vind."

"Een paar uur later of de volgende ochtend kun je alles makkelijker in het juiste perspectief plaatsen. Zulke dingen gebeuren in de play-offs. Het verleden heeft ons geleerd dat er nederlagen op je pad komen wanneer je via de play-offs de titel behaalt."

Verliezen is niet evident voor Club Brugge. "Bij iedereen binnen de club is de honger heel groot om elke keer te winnen. Misschien is het dan nog beter dat je met 3-0 verliest in plaats van met 1-0. Dan kom je nog meer tot dat besef."