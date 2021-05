Juventus-coach Pirlo: "Ontslag nemen? Neen, ik geloof dat ik tij kan keren"

Na 9 titels op een rij is het dit seizoen een pak minder bij Juventus. De Scudetto is dit jaar voor Inter en bovendien dreigt de Oude Dame zelfs naast Champions League-voetbal te grijpen. Niet omdat de Super League geïmplodeerd is, wel omdat het uit de top 4 is getuimeld in de Serie A.

In de topper tegen Milan kon Juventus zondagavond op geen enkel moment aanspraak maken op de overwinning. Integendeel: de bezoekers deelden een ferme tik uit met de 0-3 in Turijn. Met nog 3 speeldagen te gaan groeit de druk op coach Andrea Pirlo, maar die wil op post blijven.

"Of ik ontslag zal nemen? Neen", was Andrea Pirlo resoluut na de beschamende thuisnederlaag. "Ik heb deze job met veel enthousiasme aanvaard. En ook al gaat het moeilijk, ik doe voort."

"Ik denk dat ik beter kan en ik geloof erin dat ik het tij kan keren, samen met het team. We moeten vooruit kijken. Ik blijf hard werken zolang ik kan."