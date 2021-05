Ferrera trots na promotie: "Bewijs dat er veel talent zit in lagere reeksen"

"Ik ben trots op mijn spelers, die amper ervaring hebben in 1B of in de hoogste klasse. Wat ze gepresteerd hebben dit jaar is fenomenaal. Niet alleen qua inhoud, we voetbalden elke wedstrijd zonder angst", zei de trainer van Seraing.

"Met alle respect, maar ik vind de overwinning verdiend. We waren beter over de 2 wedstrijden. We hadden meer doelkansen en controleerden de wedstrijd. Ook mentaal, want we geven na 15 minuten een domme penalty weg en vechten toch terug."

"Allereerst wil ik de trainer van Waasland-Beveren een hart onder de riem steken", opende Ferrera. "Ik weet wat het is om belangrijke wedstrijden te verliezen. Dat doet pijn, maar dat is voetbal."

Emilio Ferrera coacht naar alle waarschijnlijkheid volgend seizoen opnieuw een team in de Belgische eerste klasse van het voetbal. De 53-jarige leermeester is daar maar wat blij mee, maar toonde zich op de persconferentie respectvol naar de tegenstander toe.

Wat we gepresteerd hebben is fenomenaal. We voetbalden elke wedstrijd zonder angst.

"Ons verhaal verdient meer aandacht. We speelden elke wedstrijd hetzelfde, van de eerste tot de laatste. Vol overgave en met fris en aanvallend voetbal. Onze stijl is herkenbaar. Wanneer je als trainer je ploeg herkent aan zijn speelstijl, geeft dat veel voldoening", besloot Ferrera.

"Mijn spelers verdienen deze promotie. Dit is het bewijs dat er heel wat talent zit in de lagere klassen van het Belgische voetbal en dat er te weinig naar gescout wordt."

"Je kan ons seizoen wat vergelijken met dat van Leicester City een paar jaar geleden. Ze voetbalden voor het behoud, maar speelden dan voor een ticket in de Champions League en wonnen vervolgens de titel in Engeland."

"Wat ons betreft is deze wedstrijd een samenvatting van ons seizoen. Het was een stresserende periode. We hebben vandaag ons 3e doel van het seizoen behaald. Het eerste doel was het behoud, daarna kwam plek 2 in het vizier en nu behaalden we het derde doel door te promoveren naar 1A."

Hayen: "Terugkerende fouten rode draad doorheen seizoen"

Waar een winnaar is, volgt ook altijd een verliezer. Nicky Hayen kon zijn teleurstelling niet verbergen na de wedstrijd, maar bleef oprecht in zijn analyse. "Op basis van de 2 wedstrijden verdienen ze het", opende de trainer.

"Seraing heeft heel veel dynamiek en snelle voeten in de ploeg. We kwamen overal te laat. We werden afgetroefd op de tweede bal, wat normaal onze sterkte was. We misten vuur in ons spel. Het was tijdens de rust erg onrustig in de kleedkamer. Dat is ook logisch als je dezelfde fouten blijft maken. Laat net dat de rode draad van ons seizoen zijn."

"Vandaag werden we fantastisch onthaald door de fans. Als we één wedstrijd moesten winnen voor onze supporters, was het deze. Als dat dan niet lukt en je slikt 5 doelpunten in eigen huis, komt het keihard aan."