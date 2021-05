Seraing mag weer meedoen bij de grote jongens, Waasland-Beveren degradeert

Fase per fase

90+7' tweede helft, minuut 97. Einde! Het zit erop op de Freethiel. Waasland-Beveren zit in zak in as, Seraing promoveert naar de Jupiler Pro League na een klinkende 2-5-zege. . Einde! Het zit erop op de Freethiel. Waasland-Beveren zit in zak in as, Seraing promoveert naar de Jupiler Pro League na een klinkende 2-5-zege.

90+7' tweede helft tweede helft, minuut 97 match afgelopen

90+5' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 95 door Antoine Bernier van RFC Seraing. 2, 5. goal Waasland-Beveren RFC Seraing einde 2 5

90+4' tweede helft, minuut 94. Dan toch nog 2-5! In de voorlaatste minuut van de toegevoegde tijd maakt Bernier er nog 2-5 van. Na 9 seizoenen in 1A degradeert Waasland-Beveren naar 1B. Dat is nu helemaal zeker! . Dan toch nog 2-5! In de voorlaatste minuut van de toegevoegde tijd maakt Bernier er nog 2-5 van. Na 9 seizoenen in 1A degradeert Waasland-Beveren naar 1B. Dat is nu helemaal zeker!

90+4' tweede helft, minuut 94. Aanvoerder Kilota kan de kers op de slagroomtaart zetten op de counter, maar hij mikt naast. Wat een tweede helft! . Aanvoerder Kilota kan de kers op de slagroomtaart zetten op de counter, maar hij mikt naast. Wat een tweede helft!

90+3' tweede helft, minuut 93. Bertone krijgt nog een uitstekende kans op de 3-4, maar Djedje gooit zich in de baan van het schot. . Bertone krijgt nog een uitstekende kans op de 3-4, maar Djedje gooit zich in de baan van het schot.

90+2' tweede helft, minuut 92. Sanogo kan het afmaken voor Seraing, maar zijn plaatsbal gaat hoog over. . Sanogo kan het afmaken voor Seraing, maar zijn plaatsbal gaat hoog over.

90+1' Nog 6 minuten. We krijgen nog zes minuten toegevoegde tijd, dat is twee minuten per doelpunt als Beveren nog wil winnen. . tweede helft, minuut 91. Nog 6 minuten We krijgen nog zes minuten toegevoegde tijd, dat is twee minuten per doelpunt als Beveren nog wil winnen.

89' tweede helft, minuut 89. De toegevoegde tijd gaat in. Een Bevers mirakel zit er niet meer in. De wedstrijd ligt in een definitieve plooi. . De toegevoegde tijd gaat in. Een Bevers mirakel zit er niet meer in. De wedstrijd ligt in een definitieve plooi.

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij RFC Seraing, Amadou Dia N'Diaye erin, Yahya Nadrani eruit wissel Yahya Nadrani Amadou Dia N'Diaye

88' tweede helft, minuut 88. De spelers van Seraing gaan er één voor bij één bij liggen met krampen. Ze hebben alles gegeven, maar ze komen dichtbij hun doel. . De spelers van Seraing gaan er één voor bij één bij liggen met krampen. Ze hebben alles gegeven, maar ze komen dichtbij hun doel.

86' Gele kaart voor Guillaume Dietsch van RFC Seraing tijdens tweede helft, minuut 86 Guillaume Dietsch RFC Seraing

86' tweede helft, minuut 86. Doelpuntenmaker Faye moet eraf met krampen. In zijn plaats komt Djedje voor de slotfase. . Doelpuntenmaker Faye moet eraf met krampen. In zijn plaats komt Djedje voor de slotfase.

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij RFC Seraing, Rayan Djedje erin, Wagane Faye eruit wissel Wagane Faye Rayan Djedje

82' tweede helft, minuut 82. De wedstrijd sleept zich echt naar het einde. Waasland-Beveren is op weg naar de 1B Pro League. . De wedstrijd sleept zich echt naar het einde. Waasland-Beveren is op weg naar de 1B Pro League.

78' tweede helft, minuut 78. Seraing versiert nog een hoekschop dankzij een afgeweken schot van Sabaouni. Veel spelers van de bezoekers trekken wel niet meer naar voren. . Seraing versiert nog een hoekschop dankzij een afgeweken schot van Sabaouni. Veel spelers van de bezoekers trekken wel niet meer naar voren.

77' tweede helft, minuut 77. Vervanging bij RFC Seraing, Ali Sanogo erin, Abdelhafid Sabri eruit wissel Abdelhafid Sabri Ali Sanogo

76' Gele kaart voor Jenthe Mertens van Waasland-Beveren tijdens tweede helft, minuut 76 Jenthe Mertens Waasland-Beveren

76' tweede helft, minuut 76. Truitje trek, dat mag niet en dus gaat ook Mertens op de bon. . Truitje trek, dat mag niet en dus gaat ook Mertens op de bon.