Voorzitter Belgische zwembond neemt ontslag, vicevoorzitters nemen over

Het zit er bovenarms op in de zwembond. Daniel Motton, die 3 jaar geleden Michel Louwagie opvolgde als voorzitter van de Belgische zwembond, heeft beslist om zijn taken als voorzitter neer te leggen.

Motton kan zich niet meer vinden in de toekomstige evoluties in de werking van de zwembond, waar er een verschuiving is van de begoegdheden naar de regionale federaties.

De vicevoorzitters, Bernard Parez en Pieterjan Vangerven, die respectievelijk aan het hoofd staan van de Franstalige (FRBN) en de Vlaamse (Zwemfed) vleugel van de federatie, nemen voorlopig de fakkel over.