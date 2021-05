United-eigenaar Glazer wil fans meer aandelen verkopen na recente onlusten

In een poging de boel wat te bedaren heeft mede-voorzitter Joel Glazer nu bekendgemaakt dat hij open staat voor onderhandelingen, om meer aandelen van de club over te dragen op de fans. In een open brief sprak hij de fans toe.

"Samenwerken aan maatregelen die relatie tussen de fans en de club enkel maar versterken"

"Als een van de weinige Europese clubs die publiek genoteerd zijn op de beurs, geloven we sterk in het principe van fans die aandelen van de club in handen hebben", zegt Glazer. "We willen in gesprek gaan om die verbintenis te versterken."



"We zullen samenwerken om met een ambitieus maatregelenpakket op de proppen te komen, dat de relatie tussen onze club en de fans enkel doet versterken. Ook de club zal zo sterker worden op lange termijn", aldus Glazer.



"Ik erken dat we meer moeten investeren in onze infrastructuur en academies, zodat deze blijven waar ze al jaren staan: aan de top van Europa. Een van de voornaamste lessen die we voorbije weken hebben getrokken, is dat we moeten proberen om beter naar jullie te luisteren."