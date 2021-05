United gaat na nieuw protest van fans de boot in tegen Liverpool

Twee weken geleden werd het duel tussen United en Liverpool uitgesteld omdat ontevreden fans van de thuisclub het stadion waren binnengedrongen. Ook nu trokken de supporters naar Old Trafford om hun ongenoegen te laten zien. Ze blokkeerden ook even de spelersbus van Liverpool, maar de match kon toch gewoon gespeeld worden.

Manchester United begon het best aan de partij. Een schot van Fernandes werd door Phillips in zijn eigen doel gedevieerd. Maar de Liverpool-verdediger kon zijn foutje rechtzetten. Hij gaf de assist voor de knappe gelijkmaker van Jota.

Roberto Firmino ontbond vervolgens zijn duivels en zorgde net voor en net na rust voor twee goals. Rashford bracht de thuisploeg nog terug in de partij met een knap schot in de verste hoek, maar verder kwam United niet meer.

Salah legde in de slotfase op de tegenaanval de eindstand vast. In de tussenstand in de Premier League blijft uittredend kampioen Liverpool in de running voor de Champions League-plaatsen. Het komt door de overwinning op de 5e plaats, op 4 punten van Chelsea.