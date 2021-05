Verkest (15) droomt na sterk EK van Spelen: "Geweldig dat ik met Derwael mag trainen"

Verkest werd 2 weken geleden op het EK in Zwitserland op het laatste nippertje als reserve nog opgevist voor de allroundfinale. En ze werd daarin verrassend 10e. “Het is intussen al wel wat doorgedrongen”, vertelt ze.

“Ik schrok toen ik plots toch naar de finale mocht. Ik begon toch wel met stress aan de brug. Maar daarna, vanaf de balk, heb ik dat kunnen loslaten.”

Ook op de Olympische Jeugdspelen twee jaar geleden presteerde Verkest al goed. “Ik haalde toen de finale aan de brug. Ergens wist ik van mezelf dat ik het kon.”

De échte Olympische Spelen zijn uiteraard de grote droom van Verkest. “Ik had eigenlijk altijd Parijs 2024 in mijn hoofd, maar door corona en het uitstel van de Spelen, kan het dus ook dit jaar al."

Verkest, die naar het EK mocht omdat Derwael licht geblesseerd was, wordt 16 in oktober. “We zullen begin juli weten wie van de 10 meisjes naar Tokio mag”, aldus Verkest. “Dat wordt beslist na nog twee testwedstrijden in juni. Ik schat mijn kansen nu niet hoog in, maar ook niet laag. Mijn vriendinnen worden eigenlijk mijn concurrentes op zo’n moment, maar ik gun het ze allemaal."

Verkest begon al op haar 5e te turnen. “Eerst in Mechelen, maar intussen zit ik al 4 jaar aan de topsportschool in Gent. Daar train ik zo’n 30 uur per week. Dat is niet altijd evident, er is weinig vrije tijd. Maar hier op het internaat heb ik mijn vriendinnen en we maken plezier."