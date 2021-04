Jutta Verkest (15) geeft visitekaartje af met 10e plaats in EK-finale turnen

Jutta Verkest glunderde na haar uitstekende finale. "Ik denk dat coach Yves Kieffe ook iets had van : "Amai, wat gebeurt hier?" Dat ik zowel voor het EK als voor de finale werd opgevist? Ik denk dat ik het geluk aan mijn zijde had."

Verkest wist pas net voor de finale dat ze mocht turnen. "Bij de laatste rotatie van de opwarming kwamen ze vertellen mocht meedoen", zegt de Belgische. "Mijn eerste reactie was: "Is dat serieus?" Ik had ook niet door wat er ging gebeuren toen ik moest opwarmen."

In de finale toonde Verkest haar talent. "Het is geweldig. Ik had minder stress dan tijdens de kwalificaties, ik heb mezelf minder druk opgelegd. Tijdens de finale was ik niet bezig met mijn punten of mijn plaats. Ik heb gewoon mijn best gedaan."