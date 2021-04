21:00 21 uur . Net niet voor Enghels en Verkest, ze staan beide op reservelijst . Van de vier meisjes die woensdag in actie kwamen zijn er nog twee met een waterkansje op een finale. Fien Enghels werd met haar 13.900 tiende in de kwalificaties voor de brug. Per land mogen er maar twee turnsters naar de finale. Rusland had drie meisjes in de top 9, dus zo wordt Enghels de eerste op de reservelijst als een van de acht finalistes uitvalt. Jutta Verkest werd allround 33e, maar maakt door de regel van twee turnsters per land ook nog een waterkans op de finale met 24. . Net niet voor Enghels en Verkest, ze staan beide op reservelijst Van de vier meisjes die woensdag in actie kwamen zijn er nog twee met een waterkansje op een finale.



19:54 19 uur 54. Mannenploeg mikt op twee finaleplaatsen. Mannenploeg mikt op twee finaleplaatsen

19:53 19 uur 53. Fien Enghels maakt kans op finaleplaats. Fien Enghels maakt kans op finaleplaats

18:06 18 uur 06. Fien Enghels: "Denk dat dit wel een stap in de goede richting is". Fien Enghels: "Denk dat dit wel een stap in de goede richting is"

18:05 18 uur 05. Fien Enghels doet het goed aan de brug. Zoals verwacht deed Fien Enghels het goed aan de brug. Ze kreeg een score van 13.900. Ze maakt voorlopig nog kans op de finale van de brug en de balk. Enghels treedt niet aan voor de sprong en de grondoefening.



18:03 18 uur 03. De brugoefening van Fien Enghels. De brugoefening van Fien Enghels

18:02 18 uur 02. Noémie Louon haar kwalificaties zitten er op. Noémie Louon heeft al haar toestellen afgewerkt. Ze is uitgekomen op een totaalscore van 49.532. Daarmee staat ze voorlopig 23e, net voor Margaux Daveloose. Voorlopig staan beide nog op een plaats voor de All-Aroundfinale, maar met nog heel wat turnsters te gaan, is het twijfelachtig dat dat zal lukken. Haar sprong voerde Louon technisch goed uit. Het was goed voor een score van 13..100. Bij haar grondoefening liet ze een acrobatische reeks sprongen zien, maar kwam ze wel ten val bij het laatste element. Het leverde haar een score van 11.966 op.

18:00 18 uur . De brugoefening van Noémie Louon. De brugoefening van Noémie Louon

16:45 16 uur 45. De sprong van Noemie Louon. De sprong van Noemie Louon

16:40 16 uur 40. De grondoefening van Noemie Louon. De grondoefening van Noemie Louon

16:35 16 uur 35. De balkoefening van Fien Enghels. De balkoefening van Fien Enghels

16:34 16 uur 34. De balkoefening van Noémie Louon. De balkoefening van Noémie Louon

16:33 16 uur 33. Intussen zijn Fien Enghels en Noémie Louon ook begonnen aan hun kwalificaties. Ook zij moesten op de balk beginnen. Met 11,733 en 11,333 hebben ze allebei een goeie oefening geturnd. . Intussen zijn Fien Enghels en Noémie Louon ook begonnen aan hun kwalificaties. Ook zij moesten op de balk beginnen. Met 11,733 en 11,333 hebben ze allebei een goeie oefening geturnd.

16:25 16 uur 25. Ik sta hier met gemengde gevoelens. Voor de Olympische Spelen denk ik dat ik best de goeie dingen onthoud en leer uit de fouten die ik gemaakt heb. Margaux Daveloose. Ik sta hier met gemengde gevoelens. Voor de Olympische Spelen denk ik dat ik best de goeie dingen onthoud en leer uit de fouten die ik gemaakt heb. Margaux Daveloose

16:24 16 uur 24. Margaux Daveloose: "Ik sta hier met gemengde gevoelens". Margaux Daveloose: "Ik sta hier met gemengde gevoelens"

16:21 16 uur 21. Niet alles is verlopen zoals ik wou, maar ik ben wel blij. Ik heb veel ervaring opgedaan. Jutta Verkest. Niet alles is verlopen zoals ik wou, maar ik ben wel blij. Ik heb veel ervaring opgedaan. Jutta Verkest

16:20 16 uur 20. Jutta Verkest: "Ik had veel stress voor de balk". Jutta Verkest: "Ik had veel stress voor de balk"

