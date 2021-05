Filip Joos verdedigt lachende Hazard: "Hem afmaken op basis van dat beeld is hypocriet"

In Spanje schreeuwen ze moord en brand. De beelden van een lachende Eden Hazard na de nederlaag in Chelsea zijn veel mensen een doorn in het oog. Voetbalcommentator Filip Joos zalft: "Hazard zal niet natrappen zoals Di Maria wanneer hij verliest. Er zijn verschillende manieren om met een nederlaag om te gaan."

Alsof de koning van Spanje gestorven was. Het meest bekeken voetbalprogramma van het land begon met een dramatische intro. Gevolgd door een minutenlange monoloog over Eden Hazard. "Weg ermee!", klonk het. En ook op alle Spaanse krantensites is de dollende Rode Duivel met enkele ex-teammaats van Chelsea hét hot topic. De ene nog kritischer dan de andere.

"Maar bestaat er dan wel een goeie manier om te verliezen?", vraagt Filip Joos zich luidop af. "Een dag eerder spreekt iedereen nog schande over het natrappen van Verratti en Di Maria bij PSG. En nu is dit ook verschrikkelijk. Hazard afmaken op basis van dit beeld is gewoon hypocriet."

Handboek "Hoe supporters paaien na een pijnlijke nederlaag"

Zeker voor wie de mens Eden Hazard een beetje kent. Een zondagskind voor wie het glas eerder halfvol dan halfleeg is. "Hazard is iemand die dingen sneller vergeet dan anderen", weet Joos. "Een toffe gast, die gewoon oprecht blij is dat hij zijn oude ploegmaats nog eens ziet." "Hazard zal nooit natrappen, maar gaat lijdzaam om met een verlies. In het handboek "Hoe supporters paaien na een pijnlijke nederlaag" staat dat je beter niet voor het oog van de camera dolt met je winnende ex-ploegmaats. Maar ik hou wel van mensen die niet volgens handboeken leven."

Sommigen dachten misschien dat Hazard na één match tegen Osasuna helemaal terug was, maar dat is onmogelijk. Filip Joos

Bovendien vindt Joos niet dat Hazard als enige de storm van kritiek over zich moet krijgen voor de uitschakeling. "Wat er met Real gebeurde tijdens de match, was vele malen erger dan de lach van Hazard. Hij heeft zijn best gedaan, binnen zijn mogelijkheden. Hazard is geen De Bruyne op vlak van fysiek en impact." "Maar ik zag hem veel kilometers afleggen en zelfs hoger springen dan Benzema bij een kopduel. Het bewijst dat hij echt wil. Alleen zit hij ver van zijn beste niveau."

"En hij speelde in een ploeg die niet mee kon met Chelsea. Hazard moet in een team staan dat goed draait én zelf in vorm zijn. Sommigen dachten misschien dat hij na één match tegen Osasuna helemaal terug was, maar dat is onmogelijk. Hoe graag we het allemaal ook willen."

Vraagtekens rond toekomst bij Real

Vraag is in hoeverre dit gevolgen zal hebben voor de toekomst van Hazard bij Real. Joos: "Real zal niet op basis van dit beeld een beslissing nemen. Maar het verhaal van Zinédine Zidane is wellicht eindig. Misschien is dat nu ook voor Hazard het geval. Het is afwachten of Real zich kan permitteren om de hele selectie overhoop te halen."

Het echte drama is dat Hazard 2 jaar verloren is in Madrid. Filip Joos