Clement voor Genk-Club: "2 aanvallende teams, kan niet anders dan goeie match worden"

Clement heeft natuurlijk een verleden bij Genk en wil dat zeker niet uitwissen. "Ik heb nog veel contact met de mensen van het bestuur. We gunnen elkaar veel. Maar niet tijdens die 90 minuten."

"Wij zijn ook niet bezig met wat er voor Genk allemaal wel of niet kan. Vorige week tegen Anderlecht was ook al zogezegd een sleutelmatch. Dit zijn nu eenmaal play-offs."

Philippe Clement wou niet al te lang stilstaan bij vragen van journalisten over de mogelijke scenario's na de match tegen Genk. "Als... als... Wij zijn daar niet mee bezig."

Blijft Noa Lang? "Al zijn energie gaat nu naar de play-offs"

Hoewel Philippe Clement gefocust is op de play-offs, wil dat niet zeggen dat hij nog niet aan de toekomst van Club Brugge denkt. Is dat dan een toekomst met Noa Lang, die gehuurd wordt van Ajax met een aankoopoptie?

"Ik heb er nog niet zolang geleden met Noa over gesproken. Ik vind pas dat hij over zijn toekomst moet nadenken na dit seizoen. Dat is ook zijn plan."

"Het is de eerste keer in zijn carrière dat hij zoveel wedstrijden speelt in een seizoen, zoveel wedstrijden na elkaar ook. Daar heb je veel energie voor nodig. Hij wil heel graag kampioen worden en daar gaat al zijn aandacht naar. Dat vind ik een heel volwassen houding voor zo'n jonge kerel."