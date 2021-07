Red Lion Victor Wegnez: "Als we medaille winnen, gaat die meteen in een doos"

Wie is Victor Wegnez?

Bekijk aflevering 3 van Vuurdoop met Victor Wegnez

"Rio kwam te vroeg voor mij"

Victor Wegnez is er in Tokio voor het eerst bij. "In de aanloop naar Rio 2016 maakte ik ook al deel uit van de ruime kern, maar tijdens de voorbereidingstoernooien had ik al begrepen dat ik de selectie niet zou halen. Ik speelde niet", begint de energieke hockespeler zijn olympisch verhaal.

"Ik was er ook niet klaar voor", geeft Wegnez grif toe. "Ik heb wel als een gek gesupporterd voor mijn televisie. Ik ging helemaal uit mijn dak."

Na Rio knokte Wegnez zich in de ploeg. Eind 2018 won hij het WK in India met de Red Lions, een jaar later loodste de middenvelder België naar de Europese titel in Antwerpen, met de prijs voor beste speler als kers op de taart.

In Tokio telt dus maar één prijs: de gouden medaille. "Dat is ons doel. Het zou uniek zijn om alle titels in ons bezit te hebben", vertelt Wegnez, "maar we gaan er zeker niet vanuit dat we de olympische titel zomaar hoeven op te halen in Tokio."



"Het jaar uitstel speelt misschien licht in ons nadeel. Landen zoals India, Duitsland of Nederland hebben de tijd gekregen om de kloof met België te verkleinen. Hoe dan ook, beter uitstel dan afstel", vindt Wegnez.