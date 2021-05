"Dancing Dimi" maakt zich op voor tweede ronde PL: "Wil imago van darts veranderen"

One hundred and eighty! Dimitri Van den Bergh is uitstekend begonnen aan de Premier League Darts. De 26-jarige Antwerpenaar staat na de eerste ronde op een gedeelde eerste plek. Deze avond start de tweede ronde. "Dancing Dimi" kijkt er alvast naar uit.

Met 13 punten uit de eerste 9 wedstrijden moet Dimitri Van den Bergh enkel Nathan Aspinall naast zich dulden in de Premier League Darts. Op het prestigieuze toernooi in Milton Keynes verschenen enkel de beste darters van de wereld aan de start. "Dit is het meest prestigieuze toernooi omdat je net in die top 4 moet staan of een groot toernooi moet hebben gewonnen om eraan mee te mogen doen", zegt Van den Bergh. "Ik kwalificeerde me vorig jaar op de World Matchplay, een groot toernooi dat ik won."

Wie weet hoeveel talentvolle jongens en meisjes er hierdoor zullen doorstromen? Dimitri Van den Bergh

Van den Bergh schitterde in de eerste ronde. Hij verloor in 9 wedstrijden slechts 1 keer. "Ik had dit ook absoluut niet verwacht. Het is een heel zwaar toernooi." "Je speelt elke dag opnieuw op topniveau tegen tegenstanders die zelf ook hun topniveau halen. Dat ik tegen hen deze prestatie kan neerzetten, dat is iets waar ik heel trots op mag zijn. Ik ben aan het genieten."

Populariteit groeit zienderogen

De prestaties van Van den Bergh hebben tot een heuse populariteitsgolf geleid in ons land. "Ik ben heel blij met deze wending", glundert Van den Bergh. "Kijk naar het broertje van mijn vriendin. Zijn school heeft de keuze gemaakt om dartborden op te hangen in de sportzaal, waar ze dan een dartstoernooi houden." "Dat zijn echt dingen waarvan ik als kind ooit gedroomd heb. Wie weet hoeveel talentvolle jongens en meisjes er hierdoor zullen doorstromen?" Sinds kort worden er ook dartswedstrijden uitgezonden op Belgische tv. "Daar ben ik blij om", zegt Van den Bergh. "Ik hoop dat ik hierdoor andere Belgische darters de kans kan geven om sponsors te krijgen om hun droom te kunnen waarmaken en het te maken als professioneel darter."



"Binnenkort weer fans in de zaal"

Door de coronapandemie kon Van den Bergh nog niet schitteren in de Premier League met fans achter zich. Maar daar komt binnenkort verandering in. "Ze hebben in het snooker eerst gezien of het mogelijk was", gaat Van den Bergh verder. "De bazen van het snooker zijn dezelfde als die van het PDC. Ze zijn blij hoe het verloopt en zijn nu van plan om de laatste 4 avonden van de tweede fase en de play-offs publiek te ontvangen." "Momenteel gaat dat nog altijd door. Er zijn nog geen veranderingen geweest. Maar we zitten nog altijd in een pandemie, dus het blijft onzeker." "Ik kan niet zeggen dat ik met of zonder publiek beter of slechter speel. Ik ben altijd iemand geweest die gefocust is op mezelf." Het zou echt wel leuk zijn als er weer publiek zou zijn. Wij spelers hebben dat echt gemist. Het maakt de ervaring veel unieker, mooier, en vooral groter."



Dansen op Pharrell Williams

De bijnaam van Van den Bergh is "Dancing Dimi". De reden daarachter is niet ver te zoeken. Van den Bergh doet bij zijn opkomst elke keer een dansje op de tonen van "Happy", een hit van de Amerikaanse artiest Pharrell Williams. "Een beetje dansen en het publiek een showelement geven... De mensen vinden dat leuk, dus waarom niet?", verklaart Van den Bergh zijn opkomstdansje. "Je kan natuurlijk niet iedereen blij maken. Er zijn er ook die er geen fan van zijn."



"Ik kon het een tijdje niet doen omwille van de blessure aan mijn been. Maar nu kan het weer, dus ga ik het ook blijven doen. Ik blijf wel voorzichtig, want ik mag nog altijd niet gaan rennen. Dat is nog wat te vroeg De revalidatie neemt zijn tijd, maar dat geef ik er ook aan. Een dansje kan er gelukkig nog net af."



Vind het belangrijk dat je jezelf verzorgt. Je ziet andere figuren tussen de spelers Dimitri Van den Bergh

"Wil het imago van darts veranderen"

Bierbuiken en donkere cafés, dat is nog altijd de perceptie die er rond het darts hangt. Van den Bergh wil daar komaf mee maken. "Ik leef als een prof en doe alles voor de sport. Het enige wat ik doe is trainen en rusten", countert Van den Bergh dat statement. "Door mijn blessure is het vooral uitkijken naar wanneer ik groen licht krijg om terug te mogen lopen. Normaal ga ik elke ochtend een half uurtje lopen om fit te blijven. Dat geef me zo een boost. Als je goed in je vel zit, zal je ook meer gefocust zijn in de wedstrijden. Je zal mentaal meer aankunnen, want op dat vlak is deze sport wel echt uitputtend." "Het zijn lange dagen, dus dan vind ik het wel belangrijk dat je jezelf verzorgt. Je ziet andere figuren tussen de spelers. Ik wil een ander beeld naar buiten brengen. Ik hoop snel weer te kunnen sporten om opnieuw een fittere uitstraling te hebben."

