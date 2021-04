Clement houdt de druk af: "Titelkansen niet weg bij verlies, bij anderen wel"

Philippe Clement heeft na 2 weken rust weer zin om erin te vliegen. De trainer beseft dat zijn ploeg voor een spannende ontknoping staat. "We spelen 6 wedstrijden op 3 weken, wat een heel intense periode zal worden. We kijken er heel erg naar uit." Clement kan het nieuwe format van de Play-offs wel smaken. "Het gaat veel plezier opleveren, omdat het zo snel gaat", reageerde de trainer. "De voorbije jaren waren de Play-offs een emotionele rollercoaster. Na elke speeldag werden er andere conclusies getrokken die voor veel sensatie zorgden." "Mijn ervaring is: ploegen die daarin meegaan, die hebben een groot probleem. Nu zal de rollercoaster nog heviger zijn, want je hebt minder tijd om fysiek en mentaal te herstellen." "Het moeilijkste in dat verhaal is om er niet mee bezig te zijn. Daar zijn we al een heel jaar mee bezig. We moeten niet rekenen of scenario's uitschrijven, dat is verloren energie. Mijn spelers moeten elke dag hun uiterste best doen op training en punten pakken tijdens de wedstrijden."



"Uiterst efficiënt Anderlecht in de omschakeling"

De verloren wedstrijd tegen Anderlecht zit nog vers in het geheugen bij Clement. "Ik hoop dat de verloren wedstrijd tegen Anderlecht nog leeft in de groep. Het is geen groot item voor mij. Maar we zijn allemaal winnaars en na een verloren wedstrijd wil je opnieuw de puntjes op de i zetten." "Anderlecht heeft zijn manier van spelen omgegooid. Ze spelen vanuit de organisatie en schakelen goed om. Dat is niet het voetbal dat van Anderlecht vroeger werd verwacht. Ze hebben wel momenten dat ze dominant zijn aan de bal, maar in se wachten ze de omschakeling af." Anderlecht pakte 15 op 18 tegen de ploegen uit de top 4 dit seizoen. Toch is de trainer van Club niet onder de indruk. "Ze waren erg efficiënt de laatste weken. Als je het hele seizoen bekijkt, zie je dat we 18 punten meer haalden op 34 wedstrijden. Dat is toch ook niet vaak gebeurd", reageerde Clement.

Als we de eerste wedstrijd kunnen winnen, wordt het voor de andere ploegen erg moeilijk om de kloof te overbruggen. Philippe Clement

Philippe Clement weet niet waar de goede reeks van Anderlecht zal eindigen in de Play-offs. "Anderlecht heeft heel weinig te verliezen en heel veel te winnen. Alles zal van details afhangen." "Maar als we de eerste wedstrijd kunnen winnen, wordt het voor de andere ploegen erg moeilijk om de kloof te overbruggen. Als we de eerste wedstrijd verliezen, wil dat niet zeggen dat ons verhaal stopt met het oog op de titel. Dat kan wel het geval zijn bij andere ploegen." "De Play-offs beginnen niet echt van 0, maar in onze hoofden wel. Anderlecht is een ploeg met veel kwaliteiten, dus we zullen goed moeten zijn om ze te kloppen", besloot de coach.

"Denk elke seconde van de dag aan Club Brugge"