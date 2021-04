Throwback naar 2002: net geen mirakel(s) voor Racing Genk tegen AS Roma

Wat als... Wesley Sonck, vanavond studiogast tijdens Manchester United - AS Roma, denkt er ongetwijfeld soms nog aan. Tijdens de Champions League-campagne van Racing Genk in 2002 was de Belgische ploeg twee keer dicht bij een gigastunt tegen de Romeinen.

Het heenduel in Genk begon dramatisch, met doelman Jan Moons die al na 10 minuten rood pakte voor hands buiten de 16. Toch hield 10 spelers van Genk moedig stond. Pas in minuut 81 kon Cassano de ban breken.

Enkele weken later had Genk zelf genoeg kansen om te scoren in het Stadio Olimpico. Vooral spits Moumouni Dagano miste een onbegrijpelijke mogelijkheid op eeuwige roem. Want verder vielen er geen goals in het duel.

Geniet hieronder nog eens na van de beelden.