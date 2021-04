Marcelo mist mogelijk Chelsea-Real vanwege oproeping kiesbureau

Dinsdag worden er in Madrid lokale verkiezingen gehouden, één dag voor Chelsea en Real elkaar in Londen partij geven voor de terugmatch van de halve finales van de Champions League.

Het toeval wil dat Marcelo is opgeroepen om mee te helpen in een van de verschillende kiesbureaus. Theoretisch zou hij meteen na de verkiezingen naar Engeland kunnen vliegen, maar om gezondheidsredenen is dat niet toegestaan, aangezien hij dan vanuit een andere bubbel komt.

Bij de juridische dienst hebben ze al hemel en aarde bewogen om de autoriteiten te overtuigen om Marcelo een vrijstelling te geven, maar voorlopig zonder succes, zo schrijven El Mundo en Marca.

De afwezigheid van Marcelo zou best een verborgen geschenk kunnen zijn voor Real, want in de heenmatch legde de linksachter een belabberde prestatie op de mat.