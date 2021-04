Opvallend: Ref haalt spelers uit de douche, boeman Koeman en Higuain-broers

Scheidsrechter gaat voor het zingen de kerk uit

De competitiematch tussen Sevilla en Granada kende gisteravond een zeer bizar slot. Scheidsrechter Ricardo De Burgos Bengoetxea floot een minuut te vroeg af, maar dat was niet naar de zin van de Granada-troepen. Ze vlogen naar de scheidsrechter om verhaal te halen over de gestolen minuut. De scheidsrechter bezweek onder die druk en besloot om toch nog een minuut verder te spelen. Verschillende spelers van Sevilla hadden op dat moment al hun shirts en scheenbeschermers uitgedaan of vertoefden al in de kleedkamer, maar moesten toch nog opdraven ... Uiteindelijk veranderde er niets meer aan de score, die bleef 2-1 in het voordeel van Sevilla.



Driemaal is scheepsrecht: Friedl gefusilleerd

In Union Berlin-Werder Bremen had Robert Andrich het gemunt op Marco Friedl. Het nummer 30 van Berlijn kegelde niet één, ook niet twee, maar drie ballen in evenveel seconden in de buik van de verdediger. Dit moet iets persoonlijks zijn ...

Het Higuain-bloed spreekt in de MLS

De Higuain-spitsbroertjes sloegen de handen dit weekend in elkaar en verzekerden, op de 2e MLS-speeldag, Inter Miami CF van de eerste competitieoverwinning. Federico (36) en Gonzalo (33) Higuain stonden een halfuur samen op het veld tegen Philadelphia Union en slaagden erin om een 1-0-achterstand om te buigen naar een 1-2-voorsprong. Met nog een kwartier op de klok bediende Federico zijn broer met een perfecte vrije trap. Die twijfelde niet en kopte binnen. De grote broer kon niet achterblijven en voegde de daad bij het woord. Hij bezegelde de wedstrijd met een zeer gelijkaardige goal ... alsof we naar een herhaling aan het kijken zijn.

Mooi broekje! Mag ik het hebben?

Na balverlies, in de wedstrijd Athletic Bilbao-Atlético Madrid, zat Capa Filipe achter de broek. Dat mag je zeer letterlijk nemen. De verdediger zette alle zeilen bij om zijn foutje recht te zetten. Hij grabbelde naar de oprukkende Filipe. Zijn truitje kreeg hij niet te pakken. Zijn broekje dan maar?

Koeman weigert boeman Mingueza een handje

Barcelona moest in eigen huis winnen tegen Getafe om in het zog van leider Atletico te blijven. De wedstrijd liep niet helemaal volgens Koemans plan, en dat zal vooral Mingueza geweten hebben ... Koeman kreeg het op de heupen toen de Spaanse verdediger, bij een 3-2-stand, mee naar de voorposten trok. De Nederlander haalde zijn té enthousiaste speler naar de kant. Mingueza kwam nog een hand vragen aan zijn coach, maar werd zelfs geen blik gegund.

