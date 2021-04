Emotie troef: Dries Mertens draagt recordgoal op aan overleden oma

Toen Mertens de 4-0 in de winkelhaak knalde, gingen zijn armen en blik meteen naar de hemel ter ere van zijn oma. De aanvaller nam de felicitaties van zijn ploegmaats met de glimlach in ontvangst, maar daarna welden de tranen op.

De fraaie goal van Mertens:

En de emoties tere ere van zijn overleden oma:

102 competitiegoals voor Napoli, evenaring van clubrecord

Mertens heeft al heel wat records geschreven bij Napoli, met 102 competitiegoals evenaart hij nu ook Antonio Vojak, die eind jaren 20 en in de jaren 30 doelpunten maakte voor Napoli.

Die 102 goals in de Serie A verzamelde de 33-jarige Belg in bijna 8 seizoenen in Napels. Zijn 1e competitiegoal viel op 30 oktober 2013 tegen Fiorentina (1-2).

In totaal telt Mertens 135 Napoli-doelpunten: in de Champions League maakte hij er 16, in de Europa League 10, in de Coppa Italia 6 en in de voorronde van de Champions League 1.