VIDEO: Dries Mertens doet prachtige duit in het zakje in doelpuntenfestival

Napoli had met duels tegen Roma, Milan, Inter en Juventus een pittige reeks achter de rug, maar oogde allesbehalve vermoeid tegen Lazio. Na amper 12 minuten had de thuisploeg al een dubbele voorsprong beet in de toper.

Lorenzo Insigne trok er zich weinig van aan dat Lazio geen strafschop had gekregen en mikte zelf raak vanaf de stip. Politano verdubbelde nog voor het kwartier.

Maar de knapste doelpunten had Napoli bewaard voor het tweede hoofdstuk. Lorenzo Insigne deed een gooi naar goal van de match, maar Dries Mertens deed zo mogelijk nog beter. Hij knalde de assist van Zielinski heerlijk in de winkelhaak.

Mertens zit nu aan 102 goals in de Serie A en evenaart zo Antonio Vojak, die tot nu toe alleen clubtopschutter aller tijden was in de competitie. Met nog één competitiedoelpunt heeft Mertens er nog maar een record bij in Napels.

Lazio kwam overigens nog opzetten op het einde met een doelpunt van ex-Genk-speler Milinkovic-Savic, maar nog een oude bekende van de Jupiler Pro League - Victor Osimhen - maakte het doelpuntenfestival af.