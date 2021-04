De laatste sterren van het voorjaar: Slovenië boven in Luik-Bastenaken-Luik

***

Het noodgedwongen alternatief van afgelopen woensdag was een indrukwekkende trainingsrit in de Ardennen. Wint hij - met een extra dosis nijd door de saga van woensdag - de eerste eendagswedstrijd uit zijn carrière?

Volgens onze jury worden Roglic en Pogacar weer de hoofdrolspelers. Roglic werd 2e in Hoei en moet in Luik minder rekening houden met zijn timing, corona trok dan weer een streep door de Pijl van Pogacar.

Spreken we zondagavond Sloveens in Luik? Dat was eigenlijk vorig jaar al het geval na die bizarre ontknoping met een zwiepende en te zelfverzekerde Julian Alaphilippe, die werd teruggezet naar de 5e plaats.

**

Wie in de Waalse Pijl meespeelt, zal ook in Luik een protagonist worden. Julian Alaphilippe heeft een vertrouwensboost gekregen en heeft nog een rekening te vereffenen na de dramatische ontknoping van 2020.

Alejandro Valverde heeft vanochtend een verjaardagscake met 41 kaarsjes gekregen. Hij kan een 5e keer zegevieren in zijn tweede thuis: Valverde won in Luik in 2006, 2008, 2015 en 2017.

Michael Woods staat ook in de tweede linie. De 34-jarige Canadees werd woensdag 4e op de loodzware Muur. In Luik was hij de voorbije jaren bijzonder regelmatig: 9e in 2017, 2e in 2018, 5e in 2019 en 7e in 2020.