Goed nieuws over Kevin De Bruyne: "Misschien haalt hij halve finales van de Champions League"

Manchester City versloeg woensdag Aston Villa zonder de geblesseerde Kevin De Bruyne, maar City-coach Pep Guardiola had goed nieuws over onze landgenoot. Hij hoopt dat De Bruyne fit geraakt voor de halve finales van de Champions League.

"Kevin boekt vooruitgang. Zijn blessure is minder erg dan we verwacht hadden en dinsdag voelde hij zich al veel beter", zei Guardiola. "Mogelijk kan hij vanaf maandag opnieuw voluit trainen."

Zondag treft Manchester City Tottenham in de finale van de League Cup, maar die match komt wellicht nog te vroeg voor De Bruyne. "Ik denk niet dat hij die finale haalt, maar misschien raakt hij fit voor de halve finales van de Champions League."

De Bruyne viel afgelopen weekend geblesseerd uit in de halve finale van de FA Cup tegen Chelsea. Eerst werd gevreesd voor een ernstige enkelblessure. Op 28 april kijkt Manchester City Paris Saint-Germain in de ogen in de heenmatch van de halve finales van de Champions League.