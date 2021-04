Kevin De Bruyne stapt tegen Chelsea van het veld met enkelblessure

Kevin De Bruyne is zaterdag geblesseerd uitgevallen bij Manchester City in het duel met Chelsea in de halve finales van de FA Cup in het Wembley-stadion.

De tweede helft was nog maar net op gang gefloten toen De Bruyne na een duel en een lichte duw van N'Golo Kanté zijn rechtervoet slecht neerzette.

De Bruyne greep naar zijn rechterenkel en het werd meteen duidelijk dat hij niet meer voort kon. City-coach Pep Guardiola aarzelde niet en bracht Phil Foden in de plaats van onze landgenoot.

De ernst van de blessure van De Bruyne is niet meteen duidelijk, maar met de finale in de League Cup volgende week, de halve finales in de Champions League, de eindsprint in de Premier League en natuurlijk het EK met de Rode Duivels in aantocht komt een blessure sowieso ongelegen.