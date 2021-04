Kevin De Bruyne over Super League: "Goed moment om samen een oplossing te vinden"

Zo krachtig de explosie zondagnacht was met de aankondiging van een Super League, zo vliegensvlug verloopt de instorting van het nieuwe Europese huis van 12 grootmachten.

Vanuit Engeland klinkt het dat Chelsea en Manchester City eieren voor hun geld kiezen, in Spanje zouden FC Barcelona en Atletico Madrid al op andere gedachten gebracht zijn.

De koerswijziging van City lijkt bevestigd te worden door een boodschap van Kevin De Bruyne, toch een van de absolute vaandeldragers van City.

"Ik kom uit een klein Belgisch dorp en droomde ervan om op het grootste podium te spelen", opent hij zijn betoog.

"Ik heb in België, Duitsland en Engeland gespeeld. Ik heb tegen iedereen gestreden om het ultieme te bereiken. En strijden is het belangrijkste woord."

"Met alles wat er de voorbije dagen gebeurd is, is dit misschien het goeie moment voor iedereen om samen te komen en een oplossing te zoeken."

"Ja, dit is big business en ik besef dat ik daar deel van uitmaak. Maar ik blijf een kleine jongen die gewoon wil voetballen."

"Het gaat over voetbal in de hele wereld. Laten we de volgende generaties blijven inspireren en laten we de fans doen blijven dromen."