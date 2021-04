Manchester City bijt zijn tanden stuk op Chelsea in halve finale FA Cup

In een matige eerste helft versierde Ben Chilwell als enige een doelkans die naam waardig. Hij raakte de bal maar half in de zestien, gelegenheidsdoelman Steffen moest niet in actie komen voor City.

Eerder deed Ziyech het net wel al een keertje trillen, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat Werner net te vroeg vertrok op de tegenaanval.

City acteerde onherkenbaar op Wembley, ook Kevin De Bruyne kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd. Tot overmaat van ramp viel de Rode Duivel bij het begin van de tweede helft geblesseerd uit. Hij leek zich te misstappen en werd meteen vervangen door Foden.

Wat in de eerste helft niet lukte, lukte na de rust wel voor Werner en Ziyech. Nu vertrok de Duitser wel onside, hij vond zijn maatje voor doel en de ex-speler van Ajax maakte er verdiend 1-0 van.

Meteen daarna kon hij bijna verdubbelen, maar Steffen stond oog in oog in de weg.

Een antwoord van City kwam er niet echt. Het bleef 1-0 en dus mag Guardiola zijn droom om de quadruple te pakken vergeten. Met de Premier League, de League Cup en de Champions League kan het wel nog een mooi seizoen worden voor Man.City.

Chelsea neemt het in de finale van de FA Cup op tegen de winnaar van het duel tussen Leicester City en Southampton.