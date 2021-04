Crossgekke organisator van WK veldrijden stapt op: "Maar WK staat niet op losse schroeven"

De naam Brook Watts doet (wellicht) niet meteen een belletje rinkelen bij elke sportliefhebber, maar trouwe kijkers van DNA Nys hebben de Amerikaan af en toe zien opduiken in de tv-reeks.

Watts is een veldritgekke Amerikaan die een goeie band heeft met Sven Nys. Hij organiseert crossen in de VS en komt af en toe een kijkje nemen in ons land.

Watts was ook de sterke man achter de organisatie van de Wereldbekermanche in Fayetteville (13 oktober 2021), wat meteen ook de generale repetitie is voor het WK van eind januari 2022 op dezelfde locatie.

Maar de crossfan Watts heeft op Instagram laten weten dat hij zich terugtrekt uit de organisatie. Er was al een tijdje commotie over gevoelige politieke en sociale thema's.