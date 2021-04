Michael Van Praag: "Denk niet dat Agnelli nog welkom is bij de UEFA"

"Duidelijk dat nieuwe format geen draagvlak heeft"

Vooral Andrea Agnelli lijkt de grote boosdoener in dit verhaal en dat kan Van Praag wel begrijpen. "Op zaterdagochtend had UEFA-voorzitter Ceferin nog gebeld met Agnelli omdat er geruchten waren over een nieuwe Europese competitie, maar de Italiaan deed toen nog alsof zijn neus bloedde."

"Bij de UEFA was iedereen verontwaardigd toen het nieuws bekend werd", aldus de Nederlander. "Iedereen ging namelijk al akkoord met het nieuwe Champions League format dat op tafel ligt, ook Juventus-voorzitter Andrea Agnelli en Real Madrid dus. Die nieuwe Super League was dan ook een donderslag bij heldere hemel."

Ik denk dat de rol van Agnelli in het voetbal is uitgespeeld

"De stichtende clubs zullen het vertrouwen van de UEFA moeten herwinnen"

Ondanks de vliegende start van de Super League, lijken de stichtende clubs nu een voor een hun kar te keren. Zal deze hele heisa in de toekomst nog voor problemen zorgen? "Ceferin heeft al laten weten dat alle clubs opnieuw welkom zijn, dus waarschijnlijk zal het nog meevallen", denkt Van Praag.

"Maar de manier waarop Juventus en Real Madrid het spel hebben gespeeld, is andere koek. Agnelli zat in het UEFA-bestuur en ik kan me niet voorstellen dat hij daar nog welkom is. Ik denk dat zijn rol in het voetbal is uitgespeeld", laat de ex-voorzitter van Ajax weten.

"5 jaar geleden wilden Real en Juventus ook al een soort gesloten competitie stichten, maar toen werd er nog met open vizier onderhandeld. Nu was dat helemaal niet het geval. Toch is het nu wel duidelijk dat niemand echt fan is van een Super League."

Wat het verdere verloop van de huidige Champions League-editie betreft, blijft het wel nog even afwachten. Wordt PSG nu al tot winnaar gekroond? "De UEFA komt vrijdag samen om het daarover te hebben. Achter de schermen zullen er wel al gesprekken plaatsvinden, maar het blijft nog even afwachten", besluit Van Praag.