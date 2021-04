LIVEBLOG Super League: UEFA-voorzitter zalft: "Eindfase CL niet in gevaar"

13:52 13 uur 52. Arsenal-coach looft fans: "Sterkste boodschap ooit". Arsenal-coach Mikel Arteta heeft de fans van de club uitvoerig bedankt voor hun massale protest tegen het project van de Super League. Arsenal was een van de twaalf stichtende leden van de nieuw op te richten gesloten topcompetitie, maar na amper 48 uur werden de plannen alweer begraven na een golf van negatieve reacties. "Dit is een belangrijke les geweest", reageerde Arteta. "Het bewijst het belang van voetbal in de wereld en toont aan dat deze sport aan de supporters toebehoort, en niets anders." "We hebben geprobeerd deze industrie boven water te houden tijdens de pandemie, wanneer zij op straat komen en zich laten horen, dan doen ze dat luid en duidelijk. Ze hebben waarschijnlijk gezorgd voor de sterkste boodschap ooit in het voetbal. In 24 uur hebben ze het project laten sterven. Dat is een enorme boodschap voor de voetbalgeschiedenis." . Arsenal-coach looft fans: "Sterkste boodschap ooit" Arsenal-coach Mikel Arteta heeft de fans van de club uitvoerig bedankt voor hun massale protest tegen het project van de Super League.



Arsenal was een van de twaalf stichtende leden van de nieuw op te richten gesloten topcompetitie, maar na amper 48 uur werden de plannen alweer begraven na een golf van negatieve reacties.

"Dit is een belangrijke les geweest", reageerde Arteta. "Het bewijst het belang van voetbal in de wereld en toont aan dat deze sport aan de supporters toebehoort, en niets anders."

"We hebben geprobeerd deze industrie boven water te houden tijdens de pandemie, wanneer zij op straat komen en zich laten horen, dan doen ze dat luid en duidelijk. Ze hebben waarschijnlijk gezorgd voor de sterkste boodschap ooit in het voetbal. In 24 uur hebben ze het project laten sterven. Dat is een enorme boodschap voor de voetbalgeschiedenis."

13:45 13 uur 45. Groepje boze fans dringt trainingscentrum United binnen. Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer sprak vanochtend p het trainingscentrum met een 20-tal boze fans. Die waren Carrington binnengedrongen om te protesteren tegen de familie Glazer, de Amerikaanse eigenaars van de club. De fans zijn bezorgd over de rol van Manchester United als stichtend lid van de Super League. Joel Glazer was vicevoorzitter van de organisatie achter de Super League. De Super League-clubs kregen de voorbije dagen bakken kritiek over zich heen en mede daardoor gooiden alle 6 deelnemende Engelse clubs in de nacht van dinsdag op woensdag al de handdoek. CEO Ed Woodward kondigde daarop aan op het einde van het jaar op te stappen bij Manchester United. Manchester United zei vanochtend in een statement dat "omstreeks 9 uur in de ochtend een groep binnendrong in het trainingscentrum". Op Twitter verschenen foto's waarop te zien was dat de groep fans spandoeken bij zich had waarop stond te lezen "Glazers buiten", "Wij beslissen wanneer jullie spelen" en "MUFC 20". Met dat laatste spandoek werd gerefereerd naar het model in Duitsland, waarbij fans inspraak hebben in het beleid.



De fans zijn bezorgd over de rol van Manchester United als stichtend lid van de Super League. Joel Glazer was vicevoorzitter van de organisatie achter de Super League.

De Super League-clubs kregen de voorbije dagen bakken kritiek over zich heen en mede daardoor gooiden alle 6 deelnemende Engelse clubs in de nacht van dinsdag op woensdag al de handdoek. CEO Ed Woodward kondigde daarop aan op het einde van het jaar op te stappen bij Manchester United.

Manchester United zei vanochtend in een statement dat "omstreeks 9 uur in de ochtend een groep binnendrong in het trainingscentrum". Op Twitter verschenen foto's waarop te zien was dat de groep fans spandoeken bij zich had waarop stond te lezen "Glazers buiten", "Wij beslissen wanneer jullie spelen" en "MUFC 20". Met dat laatste spandoek werd gerefereerd naar het model in Duitsland, waarbij fans inspraak hebben in het beleid.

11:43 11 uur 43. UEFA-preses: "Halve finales Champions League zullen doorgaan". De halve finales van de Champions League, waarvan volgende week de heenmatchen gepland staan, zullen gewoon kunnen doorgaan. Dat zei UEFA-preses Ceferin gisteravond op de Sloveense tv-zender Pop TV. Een UEFA-lid legde enkele dagen geleden de uitsluiting van Manchester City, Real Madrid en Chelsea, 3 van de 4 halvefinalisten van de huidige Champions League, op tafel omdat die 3 clubs betrokken waren bij de veelbesproken Super League-plannen. "De kans dat die wedstrijden niet doorgaan, is heel klein", bevestigde Ceferin. "Het sleutelelement hierbij is dat het seizoen al begonnen is. Als we wedstrijden in een al begonnen competitie annuleren, zullen tv-zenders klagen en een compensatie eisen. Als zulke plannen als de Super League voor de start van een seizoen worden bekendgemaakt, liggen de zaken anders." Morgen bespreekt het Uitvoerend Comité de materie. Ceferin riep gisteren op "de eenheid in het voetbal te herstellen", maar waarschuwde ook "dat de betrokken clubs de gevolgen van hun daden zullen ondervinden".

Een UEFA-lid legde enkele dagen geleden de uitsluiting van Manchester City, Real Madrid en Chelsea, 3 van de 4 halvefinalisten van de huidige Champions League, op tafel omdat die 3 clubs betrokken waren bij de veelbesproken Super League-plannen.

"De kans dat die wedstrijden niet doorgaan, is heel klein", bevestigde Ceferin. "Het sleutelelement hierbij is dat het seizoen al begonnen is. Als we wedstrijden in een al begonnen competitie annuleren, zullen tv-zenders klagen en een compensatie eisen. Als zulke plannen als de Super League voor de start van een seizoen worden bekendgemaakt, liggen de zaken anders." Morgen bespreekt het Uitvoerend Comité de materie.

Ceferin riep gisteren op "de eenheid in het voetbal te herstellen", maar waarschuwde ook "dat de betrokken clubs de gevolgen van hun daden zullen ondervinden".

22-04-2021 22-04-2021.

21:33 21 uur 33. PSG CEO Al-Khelaifi vervangt Agnelli als voorzitter van de ECA. PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi is de nieuwe voorzitter van de European Club Association (ECA). Hij neemt de plaats in van Andrea Agnelli, één van de drijvende krachten achter het afgeblazen Super League-project. De Italiaan nam ontslag bij de ECA toen hij het Super League-project lanceerde. Die beslissing keert nu dus als een boomerang terug in het gezicht van de Juventus-voorzitter.

De Italiaan nam ontslag bij de ECA toen hij het Super League-project lanceerde. Die beslissing keert nu dus als een boomerang terug in het gezicht van de Juventus-voorzitter.

20:04 20 uur 04. Ook Paolo Maldini (AC Milan) trekt het boetekleed aan. Ex-voetballer Paolo Maldini, momenteel technisch directeur bij AC Milan, heeft zich vandaag verontschuldigd bij alle supporters over de hele wereld. "Ik zou willen verduidelijken dat ik nooit betrokken was bij de gesprekken en net als iedereen zondagavond heb gehoord over de Super League", opende Maldini zijn betoog. "Maar dat houdt me niet tegen om mijn excuses aan te bieden, niet alleen aan de fans van Milan, maar aan de supporters in het algemeen." "Voor een clubbestuur is het normaal om het belang van de inkomsten te erkennen, maar de vraag is tot waar je kan gaan. De principes van de sport, en dan bedoel ik de meritocratie, mag je niet veranderen", sloot de clublegende van AC Milan af.

19:56 19 uur 56. United-eigenaar Joel Glazer richt zich tot fans in open brief: "Gemaakte fouten rechtzetten". In de nasleep van de Super League-heisa heeft nu ook United-eigenaar Joel Glazer zich tot de fans gericht. De Amerikaan schreef een open brief om zich te verontschuldigen bij alle supporters. "De afgelopen dagen waren we allemaal getuigen van de fantastische passie die het voetbal met zich meebrengt en de diepe trouw die onze fans voor onze geweldige ploeg hebben", stak Glazer van wal. "Jullie kantten zich heel duidelijk tegen de Super League en wij hebben hier gehoor aan gegeven. We waren verkeerd en we willen onze gemaakte fout rechtzetten." Toch ziet Glazer zeker nog progressiemarge in de huidige voetbalwereld. "We blijven geloven dat het Europese voetbal duurzamer moet worden op lange termijn." "We beseffen dat we beter moeten communiceren met jullie, aangezien jullie altijd het hart van onze club zullen blijven. Het is jullie steun die Manchester United zo groot maakt, en daar zijn we jullie ontzettend dankbaar voor", aldus de sterke man op Old Trafford.

Toch ziet Glazer zeker nog progressiemarge in de huidige voetbalwereld. "We blijven geloven dat het Europese voetbal duurzamer moet worden op lange termijn." "We beseffen dat we beter moeten communiceren met jullie, aangezien jullie altijd het hart van onze club zullen blijven. Het is jullie steun die Manchester United zo groot maakt, en daar zijn we jullie ontzettend dankbaar voor", aldus de sterke man op Old Trafford.

17:38 17 uur 38. Agnelli wijst naar Boris Johnson als oorzaak exit Engelse teams. Nu de Super League zo goed als begraven is, acht Juventus-voorzitter Andrea Agnelli ook de Britse premier Boris Johnson verantwoordelijk voor het falen van het format "Er wordt gespeculeerd dat als de 6 betrokken teams effectief hadden doorgezet en bijgevolg de Premier League daarmee zouden bedreigen, de politiek dat zou zien als een aanslag op de Brexit en hun politieke project", verklaarde Agnelli zich nader. Ondanks de tegenslag lijkt de Italiaanse voorzitter de hoop toch nog niet helemaal opgegeven te hebben. "Ik ben nog steeds overtuigd van de schoonheid van het project, die de beste competitie ter wereld zou creëren. Al ben ik van mening dat het huidige format niet meer operationeel is."

15:52 15 uur 52. Spelers van Atletico spreken zich uit. Koke, de aanvoerder van Atletico Madrid, heeft in naam van de spelers van de ploeg een statement over de Super League op Twitter gezet. "Als spelersgroep van Atletico willen we onze tevredenheid uitdrukken met de beslissing van de club om de Super League op te geven." "We zullen doorgaan met vechten en helpen om de club te doen groeien op basis van waarden en sportieve inspanningen die ons als club altijd hebben geïdentificeerd."



13:54 13 uur 54. Juventus wil nog niet opgeven. Juventus, de club van bezieler Andrea Agnelli, heeft nu ook gereageerd. In tegenstelling tot Inter en Milan wil de Oude Dame de Super League nog niet ten grave dragen. "Juventus blijft overtuigd van de potentie van het project", klinkt het in een mededeling. "We geloven dat er op dit moment geen draagvlak is om het voorgestelde project te realiseren." Alleen Barcelona en Real Madrid hebben nog niet officieel gereageerd nu. Alle andere clubs zijn uit het project gestapt.

"Juventus blijft overtuigd van de potentie van het project", klinkt het in een mededeling. "We geloven dat er op dit moment geen draagvlak is om het voorgestelde project te realiseren."

Alleen Barcelona en Real Madrid hebben nog niet officieel gereageerd nu. Alle andere clubs zijn uit het project gestapt.

13:30 13 uur 30. En toen waren ze nog met drie. Het zat er al de hele ochtend aan te komen en nu is het officieel: ook Milan trekt zich terug uit de Super League. "We hadden de uitnodiging aanvaard met de beste intenties, zowel voor de club als voor onze supporters", klinkt het bij de Rossoneri. "Verandering is niet altijd makkelijk, maar evolutie is nodig om vooruit te gaan en de structuren van het Europese voetbal zijn door de jaren heen veranderd. Maar voetbalfans hebben wereldwijd laten horen wat ze vinden van de Super League en Milan mag niet doof blijven voor de stem van de mensen die van deze mooie sport houden."

"Verandering is niet altijd makkelijk, maar evolutie is nodig om vooruit te gaan en de structuren van het Europese voetbal zijn door de jaren heen veranderd. Maar voetbalfans hebben wereldwijd laten horen wat ze vinden van de Super League en Milan mag niet doof blijven voor de stem van de mensen die van deze mooie sport houden."

12:00 12 uur . Atletico en Inter doen niet meer mee. Uit Spaanse en Italiaanse hoek bleef het tot nog toe stil, maar nu hebben ook Atletico en Inter laten weten dat ze de handdoek gooien. "We bevestigen dat we niet langer deel uitmaken van het Super League-project. We hebben onze fans altijd de best mogelijke voetbalervaring willen geven", klinkt het bij Inter. "Innovatie en inclusie maken deel uit van ons DNA en we zullen altijd blijven ijveren om het voetbal te verbeteren." Ook Atletico doet niet meer mee. "De harmonie tussen de rood-witte familie is voor ons essentieel. Onze spelers en coaches zijn blij met de beslissing om niet meer deel te nemen aan de Super League. We beseffen dat sportieve verdiensten voorrang moeten hebben op alle andere criteria", luidt het.

"We bevestigen dat we niet langer deel uitmaken van het Super League-project. We hebben onze fans altijd de best mogelijke voetbalervaring willen geven", klinkt het bij Inter. "Innovatie en inclusie maken deel uit van ons DNA en we zullen altijd blijven ijveren om het voetbal te verbeteren."

Ook Atletico doet niet meer mee. "De harmonie tussen de rood-witte familie is voor ons essentieel. Onze spelers en coaches zijn blij met de beslissing om niet meer deel te nemen aan de Super League. We beseffen dat sportieve verdiensten voorrang moeten hebben op alle andere criteria", luidt het.