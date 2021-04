Florentino Perez houdt vol: "Super League staat enkel op stand-by"

De Super League viel eergisteren als een kaartenhuisje in elkaar toen eerst de Engelse en daarna ook de andere teams hun staart introkken. Florentino Perez, voorzitter van Real Madrid en de Super League, gelooft nog in het project.

"De Super League staat momenteel gewoon op stand-by. De organisatie bestaat nog altijd en clubs als Juventus en AC Milan zijn niet vertrokken", zei de 74-jarige Spanjaard. Ook FC Barcelona is nog aan boord. "We werken nog altijd samen."

"Er zijn contracten getekend en daar moet men zich aan houden. De andere clubs kunnen zo opnieuw aansluiten. Misschien wordt een en ander uit het oorspronkelijke plan aangepast, maar wat mij betreft gaan we er mee door. Het gaat om de clubs met een ongelooflijk grote achterban. Daar kan de rest van de voetbalwereld niet zomaar aan voorbij gaan."

"We werken al jaren aan dit project. Misschien hebben we de Super League niet goed uitgelegd. Dat kon misschien beter. Ik was verrast door de agressiviteit bij de UEFA-voorzitter en bij enkele voorzitters van Europese competities, zoals de Spaanse."

"Het leek wel georkestreerd. Het leek erop dat wij het voetbal wilden doden, dat we een atoombom wilden laten vallen. Maar het tegengestelde is waar. Wij willen het voetbal redden."