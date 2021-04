"Ooit zal de Super League er toch komen, want de hebzucht is niet weg"

"Voetbal is al langer hebzucht. In die zin is het een bijna logische evolutie dat het er ooit zou komen. Ze hebben het alleen zeer slecht gespeeld."

Filip Joos was deze week niet verrast toen aangekondigd werd dat 12 Europese topclubs in de Super League zouden stappen. "Dat het ging gebeuren, is niet zo vreemd. De manier waarop wel", vindt Joos.

De Super League zou een gesloten systeem zijn. "In principe moet je winnen in de sport om tot de top te kunnen behoren, maar zij zeggen: "Wij zijn er altijd bij, hoe slecht we ook spelen." En het is vooral dat gesloten circuit dat iedereen tegen de borst stuit."

Maar de Super League verdween uiteindelijk even snel als hij gekomen was, vooral onder druk van de fans. "En de ironie is dat door die inhalige geldwolven de UEFA nu plots een bende lammetjes lijkt", zegt Joos.

"Ik ben wel geschrokken van hoe snel het weer afgevoerd werd, maar toch denk ik dat de Super League er ooit wel zal komen. De UEFA zal nu misschien nog iets meer opschuiven, maar de hebzucht is niet weg. De mens vindt nooit de rem. Het is altijd leuk, tot het kapot is."