Kompany overtuigt Nmecha in nieuwe docureeks Mauve: "Je kostte me al een match"

De transfer van de Duitse belofte-international bleek een schot in de roos te zijn. Nmecha (die gehuurd wordt van Manchester City) maakte in de Jupiler Pro League 14 doelpunten en gaf 3 assists. Anderlecht wil Nmecha graag houden.

"We zijn ervan overtuigd dat we de nodige middelen kunnen vinden, maar eerst en vooral moeten we het sportief goed doen", zei Wouter Vandenhaute, voorzitter van Anderlecht, deze week in Extra Time.

"We hebben troeven: hij is graag bij ons en hij heeft een goeie relatie met de trainer. Hij voelt zich hier thuis en is belangrijk bij ons. Het is ook de eerste keer dat hij boven water komt."