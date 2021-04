Guardiola hekelt Super League: "Dit is geen sport, dit is niet eerlijk"

De plannen voor de Super League blijven de gemoederen verhitten. Pep Guardiola staat in de discussie schijnbaar lijnrecht tegenover zijn werkgever Manchester City.

"Ik houd van mijn club, ik steun mijn club, maar ik heb ook mijn eigen mening", zei de trainer. "Dit heeft een invloed op voetbalfans wereldwijd. Waarom werden deze clubs gekozen en andere clubs niet? Daar moet duidelijkheid rond komen. Waarom zit een club als Ajax, met 4 of 5 Europese titels, er niet bij?"

"Sport is geen sport als succes al op voorhand gegarandeerd is en als er geen enkel verband is tussen inzet en beloning. Als het niet eens een verschil maakt of je wint of verliest."

"Het is niet eerlijk dat teams die goed presteren zich niet eens kunnen kwalificeren."