Wouter Vandenhaute: "Goeie play-offs kunnen net zo goed helpen als de financiën"

Anderlecht heeft zich met een knappe eindsprint richting de Champions' play-offs gevoetbald. Preses Wouter Vandenhaute kwam de opsteker toelichten in de studio van Extra Time. De RSCA-voorzitter had het onder meer over Lukas Nmecha, zijn voorganger Marc Coucke en trainer Vincent Kompany.

"Nmecha? Goeie play-offs kunnen ons helpen"

Voorzitter Wouter Vandenhaute begon zijn uiteenzetting toen Yari Verschaeren ter sprake kwam. Het goudhaantje heeft zijn contract, dat nog één jaar loopt, nog niet verlengd. De play-offs en de uitkomst van die nacompetitie kunnen veel bepalen over de toekomst van paars-wit, zo argumenteerde Vandenhaute. "Zo willen we ook Lukas Nmecha (gehuurd van Manchester City) graag houden. We zijn ervan overtuigd dat we de nodige middelen kunnen vinden, maar eerst en vooral moeten we het sportief goed doen." "We hebben troeven: hij is graag bij ons en hij heeft een goeie relatie met de trainer. Hij voelt zich hier thuis en is belangrijk bij ons. Het is ook de eerste keer dat hij boven water komt." "Goeie play-offs kunnen ons helpen. Wij willen vooral bevestigen. Zijn wij terug? Dat hopen we. Een goed resultaat kan ons minstens evenveel helpen als de pure financiën. Maar we moeten het doen met de middelen die we hebben."

"Woensdag is er een belangrijke RVB over de kapitaalsverhoging"

Maar hoe groot is die financiële slagkracht van Anderlecht dan? "Woensdag is er een heel belangrijke raad van bestuur met de kapitaalsverhoging als agendapunt. Ik hoop en ik ga ervan uit dat die dan wordt goedgekeurd." Dat dossier sleept al een tijdje aan, ook al omdat "de euforie" na de komst van Marc Coucke uitdraaide op een forse ontgoocheling. "Er waren enorme emoties bij de aandeelhouders, want Anderlecht was weggezakt tot een niveau dat niemand ooit voor mogelijk had gehouden." Maar intussen heeft Anderlecht meer dan eens stevig geschoven met de pionnen op het schaakbord. "De positie van Marc is nu heel duidelijk. Hij zit vandaag in de rol van supporter-eigenaar. Hij neemt geen beslissingen meer. Hij laat het nieuwe management werken en hij voelt zich echt goed in die rol." "Marc heeft me met zijn charme overtuigd om dit (het voorzitterschap) te doen. Hij is bereid om verdere inspanningen te doen." "Het is enorm belangrijk dat een kapitaalkrachtige aandeelhouder dat zegt. Hij is bereid om de club te steunen. Het is nu aan de andere aandeelhouders om te beslissen om mee te gaan of niet." (lees voort onder de video)

"Vincent Kompany wil de beste trainer van de wereld worden"

De uitkomst van dat debat zal mee bepalen in welke omstandigheden Anderlecht de komende maanden kan opereren. Moet het Albert Sambi Lokonga verkopen zoals het afgelopen zomer met Jérémy Doku heeft gedaan? Wouter Vandenhaute: "Veel hangt af van wat de speler zelf wil. Jérémy wilde zelf weg en er kwam een bod van de gekken." "We hopen dat Albert blijft, maar het is niet zo belangrijk wat er deze zomer gebeurt, wel waar we over 2 à 3 jaar staan." "De ambitie moet zijn om met de jongeren samen te groeien. Ajax is het grote voorbeeld, maar daar zijn we nog lang niet." Maar aan Vincent Kompany werd volgens Vandenhaute nooit getwijfeld. "Neen, nooit. Het is een permanente zoektocht en we zijn één team." "We discussiëren constant met elkaar en die discussies kunnen best pittig zijn. Maar Vincent is een winnaar. Hij wil de beste trainer van de wereld worden."

